Uzbekistan. La competizione globale per i minerali strategici: l’accordo con gli Usa

di Giuseppe Gagliano –

Il recente accordo firmato tra Stati Uniti e Uzbekistan per la creazione di una piattaforma di investimento congiunta sui minerali critici segna un passaggio strategico di grande portata. Non si tratta semplicemente di una cooperazione economica bilaterale, ma di una mossa deliberata di Washington per ridisegnare gli equilibri geopolitici in una regione storicamente dominata da Russia e Cina.

L’Uzbekistan, con i suoi quasi 40 milioni di abitanti e le sue immense riserve di oro, uranio, rame, litio e tungsteno, rappresenta uno dei nodi più importanti del nuovo sistema industriale globale. Questi minerali non sono materie prime qualsiasi: costituiscono la base tecnologica dell’economia contemporanea, dai semiconduttori alle batterie, dai sistemi militari alle infrastrutture digitali.

Il cuore dell’accordo è la creazione di un meccanismo di investimento congiunto guidato dalla US International Development Finance Corporation, che non è una semplice istituzione finanziaria, ma uno strumento di proiezione strategica americana. Attraverso questa piattaforma, gli Stati Uniti intendono intervenire lungo l’intera catena del valore dei minerali critici: esplorazione, estrazione, lavorazione e infrastrutture.

Questo approccio riflette una lezione appresa dalla competizione con la Cina. Pechino non si limita a estrarre risorse, ma controlla la trasformazione industriale e la logistica globale. Washington sta ora replicando questo modello, utilizzando il capitale finanziario per costruire una propria rete di approvvigionamento.

L’obiettivo non è solo accedere alle risorse uzbeke, ma integrarle nel sistema industriale occidentale, riducendo la dipendenza dalla Cina.

Per decenni, l’Asia centrale è rimasta nella sfera di influenza russa, mentre negli ultimi vent’anni la Cina ha costruito una presenza economica dominante attraverso la Nuova Via della Seta. L’ingresso degli Stati Uniti in questa competizione segna una trasformazione strutturale della regione.

L’Uzbekistan occupa una posizione geografica cruciale. Si trova al centro delle rotte terrestri che collegano Europa, Cina, Medio Oriente e Asia meridionale. Controllare le sue risorse significa acquisire influenza su una delle principali piattaforme logistiche eurasiatiche.

Il governo uzbeko, guidato da Shavkat Mirziyoyev, ha avviato un processo di apertura economica che rende il Paese particolarmente attraente per gli investitori occidentali. Questa apertura offre agli Stati Uniti un’opportunità storica per penetrare una regione finora dominata da potenze rivali.

I minerali critici rappresentano la base della nuova economia globale. Litio, tungsteno e rame sono indispensabili per la produzione di batterie, tecnologie militari, sistemi energetici e infrastrutture digitali.

La Cina ha costruito la propria potenza industriale proprio attraverso il controllo di queste risorse e delle relative catene di approvvigionamento. Gli Stati Uniti stanno ora cercando di creare una rete alternativa, basata su alleanze strategiche con Paesi ricchi di risorse.

Il ruolo della Export-Import Bank e delle istituzioni finanziarie americane dimostra che questa strategia è coordinata e sistemica. Non si tratta di investimenti isolati, ma di un progetto globale per ridefinire le catene di approvvigionamento.

Dietro la cooperazione economica si nasconde una dimensione strategica più ampia. I minerali critici sono essenziali per la produzione di sistemi militari avanzati, dai missili guidati ai radar, dai satelliti alle tecnologie di comunicazione.

Garantire l’accesso a queste risorse significa garantire la superiorità tecnologica e militare.

L’accordo con l’Uzbekistan si inserisce quindi in una strategia più ampia che include accordi simili in Africa e in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno costruendo una rete globale di accesso alle risorse per sostenere la propria capacità industriale e militare.

L’ingresso degli Stati Uniti in Asia centrale segna la fine del monopolio strategico esercitato da Russia e Cina nella regione. L’Uzbekistan diventa così uno dei nuovi campi di battaglia della competizione globale per le risorse.

Questa trasformazione riflette un cambiamento più profondo: il ritorno della geopolitica delle materie prime come elemento centrale della competizione tra grandi potenze.

Nel XXI secolo, il potere non si misura più solo in termini militari, ma nella capacità di controllare le risorse, le tecnologie e le infrastrutture che sostengono l’economia globale.

L’accordo tra Stati Uniti e Uzbekistan rappresenta un tassello fondamentale di questa nuova architettura del potere, in cui la finanza, l’industria e la geopolitica si fondono in un’unica strategia globale.