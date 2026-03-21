Iraq. Petrolio in crisi: la guerra colpisce il cuore dell’economia globale

di Giuseppe Gagliano –

La decisione dell’Iraq di dichiarare lo stato di forza maggiore sui giacimenti gestiti da compagnie straniere segna un passaggio decisivo nella crisi mediorientale: la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra direttamente nel sistema energetico mondiale. Non si tratta di una scelta tecnica, ma di un segnale politico ed economico che certifica la vulnerabilità dell’intero equilibrio petrolifero del Golfo.

Baghdad ammette di non poter più garantire la piena operatività del proprio sistema energetico, colpito dalle tensioni che investono produzione, esportazioni e sicurezza delle rotte. Il nodo centrale è lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico da cui passa una quota essenziale del petrolio e del gas destinati a Europa e Asia. Quando questo snodo si inceppa, l’impatto si estende ben oltre il traffico marittimo, coinvolgendo assicurazioni, trasporti, finanza e stabilità monetaria globale.

Le conseguenze per l’Iraq sono immediate. Il greggio resta nei depositi, le capacità di stoccaggio si saturano e la produzione viene drasticamente ridotta. Il taglio, che porta l’output da oltre tre milioni di barili al giorno a meno di uno, mette sotto pressione un Paese che dipende dal petrolio per più del novanta per cento delle entrate pubbliche. Ne derivano minori risorse per salari, spesa sociale e investimenti, con il rischio di compromettere ulteriormente un equilibrio politico già fragile.

La dichiarazione consente al governo di sospendere obblighi contrattuali e trasferire parte dei rischi sulle compagnie straniere, ma evidenzia anche i limiti della sovranità economica irachena, stretta tra la dipendenza dalle rotte del Golfo e quella dalle grandi imprese internazionali.

Il messaggio ai mercati è chiaro: la separazione tra guerra e sistema energetico non esiste più. La produzione si adatta al conflitto, la logistica si militarizza e i prezzi del petrolio iniziano a riflettere soprattutto l’instabilità geopolitica. Per l’Europa ciò significa rincari strutturali dell’energia, aumento dell’inflazione e nuove pressioni su industria e conti pubblici.

La crisi conferma infine una realtà strategica: non basta possedere risorse energetiche, è decisivo poterle esportare in sicurezza. I colli di bottiglia come Hormuz diventano leve di potere quanto i giacimenti stessi. La mossa irachena rappresenta quindi molto più di una misura emergenziale: è la prova che l’energia è ormai il fronte centrale del conflitto e che l’economia globale resta esposta alla geografia della forza.