A Matera gli “Stati Generali della diplomazia culturale”, la riunione dei Direttori degli Istituti di Cultura. Tajani: “Cultura straordinario strumento per promuovere relazioni tra Stati e di promozione economica”

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presiederà domani la sessione istituzionale degli Stati Generali della diplomazia culturale, che si terrà presso l’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera.

“La cultura è un veicolo straordinario per costruire relazioni internazionali solide e proficue: sin dall’inizio del mio mandato abbiamo dato ampio spazio alla diplomazia culturale, rafforzando la nostra rete all’estero di Istituti di Cultura e l’offerta di iniziative volte a far conoscere il nostro patrimonio storico, culturale e letterario” ha commentato il Ministro, che ha evidenziato anche il forte valore economico del settore, che include anche comparti come il design e la moda, con un valore stimato intorno ai 600 miliardi di euro annui e più di 280 mila imprese attive nel settore.

All’evento interverranno anche il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

La conferenza, che si svilupperà tra il 5 e il 6 di novembre, sarà un’occasione per approfondire l’impegno della Farnesina nel rinnovamento dell’offerta culturale degli Istituti Italiani di Cultura. Tra i temi che saranno trattati: il rafforzamento di proposte innovative in grado di parlare ai giovani nei cinque continenti, la promozione dei nostri territori, l’avanzamento della qualità dell’offerta culturale. L’evento, che si svolge annualmente, rappresenta un importante momento di dialogo sulla promozione culturale italiana nel mondo, scandito da dibattiti, seminari e gruppi di lavoro.