AFRICA, ALOISIO (M5S): AVVIATA PROGETTUALITÀ CON R.D.CONGO

“Presso l’ambasciata romana della Repubblica Democratica del Congo si è tenuto un incontro molto proficuo organizzato dall’intergruppo Italia-Congo, che presiedo, che ha coinvolto l’ambasciatore della RDC Paul Emile Tshinga Ahuka, il Console Onorario Giovanni Cestari, il presidente di CLAAI Campania-Associazione di Artigiani Mariano Paolucci e il corpo diplomatico. Assieme abbiamo messo le basi per rafforzare la cooperazione tra il nostro Paese e lo Stato africano. L’obiettivo è di formare giovani congolesi particolarmente meritevoli e, successivamente, avviarli verso degli stage con alcune associazioni di categoria che collaborano all’iniziativa. Inoltre, sosterremo alcune iniziative imprenditoriali nella RDC, con l’obiettivo di scambiare best practice e supportare l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Sono certa che, in uno scacchiere internazionale altamente complesso e in rapida evoluzione, occorre puntare a nuove partnership estere, nell’ambito di un rapporto paritetico, e sotto questo profilo l’Africa apre a nuove prospettive di sviluppo e collaborazione”.

Lo dichiara la senatrice M5S Vincenza Aloisio.