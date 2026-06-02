Africa: gli aiuti Usa diventano leva strategica: sanità in cambio di minerali e dati

di Giuseppe Gagliano –

Gli aiuti sanitari americani all’Africa stanno assumendo una nuova dimensione geopolitica. Secondo diversi governi africani, Washington starebbe legando finanziamenti per la sanità, programmi contro l’Hiv e interventi di salute pubblica a concessioni economiche e strategiche, tra cui accesso privilegiato a minerali critici e dati sanitari sensibili.

Il caso più significativo riguarda lo Zambia, ricco di rame, materia prima fondamentale per la transizione energetica e l’industria tecnologica. Lusaka avrebbe respinto condizioni giudicate troppo onerose, rivendicando il diritto di tutelare le proprie risorse e la sovranità nazionale. Al centro delle preoccupazioni non vi sono soltanto le concessioni minerarie, ma anche l’accesso a informazioni sanitarie considerate sempre più una risorsa strategica per la ricerca farmaceutica e lo sviluppo di vaccini.

La nuova impostazione americana riflette una visione secondo cui ogni programma di assistenza deve produrre un ritorno politico, economico o strategico per gli Stati Uniti. Un approccio che alcuni Paesi africani considerano una forma di diplomazia dello scambio, nella quale la salute pubblica rischia di diventare merce di negoziazione.

Nella Repubblica Democratica del Congo, dove emergenze sanitarie ed enormi risorse minerarie convivono, Washington ha firmato accordi sanitari per centinaia di milioni di dollari dopo intese sulle materie prime. In questo contesto la salute globale viene sempre più interpretata come una questione di sicurezza nazionale e di controllo strategico.

Sul fondo resta la competizione con la Cina, già fortemente presente in Africa attraverso infrastrutture, miniere e investimenti. Gli Stati Uniti cercano di recuperare influenza con accordi più selettivi e condizionati, ma rischiano di alimentare la percezione di una politica interessata soprattutto alle risorse del continente.

La vera novità, tuttavia, arriva dall’Africa. Diversi governi non accettano più automaticamente le condizioni imposte dalle grandi potenze, negoziano con maggiore fermezza e rivendicano il controllo su dati, risorse naturali e scelte strategiche. Una trasformazione che potrebbe ridefinire i rapporti tra il continente africano e i suoi partner internazionali nel nuovo equilibrio geopolitico globale.