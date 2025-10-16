AI: boom degli agenti, il mercato raggiungerà 200 mld di dollari entro il 2034 (+3.680%)

Red –

L’Agentic AI sta vivendo un’evoluzione travolgente, con una crescita esponenziale che promette di rivoluzionare il panorama tecnologico globale. Dai 5,2 miliardi di dollari attuali, il mercato è destinato a raggiungere i 196 miliardi entro il prossimo decennio, segnando un incremento del +3.680%. La rivoluzione, in realtà, è già iniziata. Tra i protagonisti di questa trasformazione c’è Hevolus, tech company italiana riconosciuta a livello internazionale per le sue soluzioni di Generative AI e Intelligent Reality, che ha sviluppato XR Copilot. “Stiamo vivendo una trasformazione profonda, in cui l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento, ma un vero e proprio attore nei processi decisionali” ha dichiarato Francesco Sacco, professore di Digital Economy presso l’Università dell’Insubria e SDA Bocconi

L’Agentic AI sta rapidamente evolvendo da tecnologia emergente a infrastruttura strategica. Secondo un recente studio riportato dalla piattaforma editoriale specializzata TechedgeAI, ben 7 organizzazioni su 10 (68%), a livello globale, prevedono di integrare agenti AI entro il 2026, segno di una transizione ormai avviata verso modelli operativi più intelligenti, autonomi e collaborativi. A conferma di questa tendenza, un recente report pubblicato dalla testata giornalistica specializzata CFO, mostra come l’adozione degli agenti AI sia in forte crescita in tutto il mondo: +64% nella regione Asia-Pacifico, +59% in Medio Oriente e Africa, +56% in America Latina, +47% in Europa e +46% in Nord America, nell’ultimo anno. I settori più attivi sono servizio clienti, marketing, assistenza tecnica, progettazione, produttività e risorse umane, ambiti in cui gli AI Agent specializzati stanno già generando benefici concreti. Le proiezioni di mercato prospettano una crescita vertiginosa: nel 2034, secondo uno studio pubblicato sul portale Medium.com, il giro d’affari raggiungerà la cifra di 196 miliardi di dollari, contro i 5,2 attuali. Complessivamente si tratterebbe, quindi, di una crescita del 3.680% in un decennio.

Di fronte alla rapida accelerazione tecnologica e all’emergere di nuovi paradigmi digitali, il mondo accademico e scientifico si interroga sul ruolo che l’intelligenza artificiale avrà nel plasmare il nostro futuro, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche etico, sociale ed economico. “Stiamo vivendo una trasformazione profonda, in cui l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento, ma un vero e proprio attore nei processi decisionali – ha dichiarato Francesco Sacco, professore di Digital Economy presso l’Università dell’Insubria e SDA Bocconi – È una rivoluzione guidata dalle persone, che cambia il modo in cui interagiamo con la tecnologia, con effetti che toccano ogni ambito. In questo contesto, serve una nuova visione: più consapevole, più sicura, più orientata al valore. Una tecnologia che non sostituisce, ma potenzia.”

Anche il panorama italiano dell’innovazione tecnologica sta guadagnando crescente visibilità internazionale, grazie a realtà che si distinguono per eccellenza e visione strategica. È il caso di Hevolus, AI-tech italianissima e leader internazionale nelle tecnologie di Generative AI e Intelligent Reality, che ha ottenuto la prestigiosa certificazione Microsoft Designation nel settore Retail AI proprio grazie alla sua piattaforma innovativa XR Copilot. Questo riconoscimento, riservato ai partner strategici di Microsoft, attesta l’eccellenza tecnica e l’impatto concreto della soluzione nel trasformare l’esperienza utente attraverso l’intelligenza artificiale. XR Copilot, la prima piattaforma di AI Agent specializzati sviluppata in Italia, è stata progettata a partire da tre agenti AI speciali, l’Agente Video, l’Agente Analista e l’Agente delle Risposte, orchestrati per comprendere il contesto, analizzare contenuti complessi e generare conoscenza attiva. XR Copilot consente inoltre l’espansione simultanea in oltre 100 Paesi e la gestione di conversazioni in 100 lingue, in tempo reale. “Grazie a un’interfaccia no-code, alla telemetria avanzata e al supporto multilingua, XR Copilot consente di creare agenti conversazionali personalizzati, capaci di interagire in modo fluido e naturale con utenti di ogni parte del mondo – spiega Antonio Squeo, CEO di Hevolus – L’integrazione con ambienti XR e modelli 3D interattivi rende infine l’esperienza ancora più immersiva, permettendo di dialogare con contenuti digitali in modo intuitivo e coinvolgente”.