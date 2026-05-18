Al via a Bari la seconda tappa di “Obiettivo Export”. Registrazione delle imprese entro il 13 giugno

Farnesina –

Il 16 giugno, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, si terrà l’evento “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026”, seconda tappa del percorso di incontri territoriali volto a rafforzare il dialogo con il tessuto produttivo nazionale e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 13 giugno 2026 (https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/evento.asp?ID_Evento=64).

L’iniziativa, promossa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e realizzata in collaborazione con ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST, con il supporto di Unioncamere e Confindustria, è dedicata alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Nel corso della giornata, le imprese potranno partecipare a sessioni dedicate di incontri B2B con i responsabili degli uffici commerciali di numerose Ambasciate italiane e con i direttori degli uffici esteri dell’ICE, oltre che con esperti di ICE Agenzia, SACE, SIMEST e CDP.