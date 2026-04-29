Al via a Torino la prima tappa di “Obiettivo export”

Farnesina –

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà oggi a Torino alle ore 11 “Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia”, prima tappa di un ciclo di incontri volto a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Sono previsti più di 700 partecipanti e circa 600 incontri tra le imprese e i Capi degli Uffici Commerciali di alcune nostre Ambasciate (in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia, Cina, Turchia, Giappone, Canada ed Etiopia), i Direttori di alcuni degli Uffici ICE (New York, San Paolo, New Delhi, Dubai e Riad) ed esperti di SACE, SIMEST, CDP. Seguiranno i lavori della Conferenza in videocollegamento 126 Ambasciatori.

Per tutta la durata dell’evento, presso il punto informativo del Ministero, le imprese partecipanti potranno chiedere di fissare incontri in presenza o con i nostri Ambasciatori in videocollegamento nei giorni successivi alla Conferenza.

Promosso dalla Farnesina con il supporto della Regione Piemonte, l’evento si apre con i saluti istituzionali del Presidente Alberto Cirio, seguiti dall’intervento del Ministro Tajani e da sessioni dedicate agli strumenti di sostegno all’export e al ruolo dei territori nello sviluppo dei mercati internazionali, in collaborazione con le principali associazioni di categoria.

In un contesto internazionale segnato da crescente incertezza geopolitica, rapida innovazione e trasformazioni delle catene globali del valore, il confronto si concentrerà sulle strategie necessarie a sostenere un sistema produttivo fortemente orientato ai mercati esteri, come quello del Nord Italia. In questa prospettiva, la diversificazione dei mercati di sbocco, la sicurezza delle forniture, nonché la qualità e competitività dei prodotti emergono come fattori determinanti per la crescita e la resilienza dell’export. Particolare attenzione è inoltre dedicata al rafforzamento delle filiere industriali ad alta intensità tecnologica, leva strategica per consolidare il posizionamento dell’Italia nelle catene globali del valore, con un focus specifico sulla leadership nazionale nel settore spaziale e sul potenziale di sviluppo internazionale dell’ecosistema della cybersicurezza.

In occasione della visita a Torino, il Ministro Tajani parteciperà anche all’inaugurazione del nuovo ufficio SIMEST, concepito come punto di riferimento per le imprese del Nord-Ovest impegnate nei processi di internazionalizzazione.