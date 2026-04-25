Al via da Torino il percorso verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026. Registrazione delle imprese entro il 27 aprile

Farnesina –

Il 29 aprile, presso le OGR Torino, si terrà l’evento “Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia”, prima tappa di un ciclo di incontri volto a rafforzare il dialogo con il tessuto produttivo nazionale e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, che porterà alla Conferenza Nazionale dell’Export 2026, in programma a Milano il prossimo dicembre.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 27 aprile 2026 (https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/signin.asp?ID_Evento=63).

Le aziende potranno partecipare a sessioni dedicate di incontri B2B con i responsabili degli uffici commerciali di numerose Ambasciate italiane e con i direttori degli uffici esteri dell’ICE, oltre che con esperti di ICE Agenzia, SACE, SIMEST e CDP.

L’iniziativa, promossa dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e realizzata con il supporto della Regione Piemonte, è dedicata alle regioni del Nord Italia, con l’obiettivo di valorizzarne il contributo strategico alla crescita dell’export italiano.

Il percorso, che proseguirà con ulteriori appuntamenti a Bari nel mese di giugno e a Roma in ottobre, intende avvicinare ai territori l’azione della Farnesina e delle agenzie del Sistema Italia, favorendo il confronto diretto con imprese e associazioni di categoria.