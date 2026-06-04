Albania. Scontri a Tirana contro il resort di lusso di Jared Kushner

di Guido Keller –

La contestazione contro il controverso progetto turistico previsto sulla costa di Zvërnec è arrivata nel centro di Tirana, dove centinaia di persone hanno manifestato contro il governo albanese e contro la realizzazione di un resort di lusso collegato all’imprenditore americano Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump.

La protesta, organizzata da movimenti ambientalisti, associazioni civiche e residenti della zona si è trasformata in un confronto con le forze dell’ordine quando alcuni manifestanti hanno tentato di raggiungere gli edifici governativi. Secondo la stampa locale, la polizia ha schierato un imponente dispositivo di sicurezza per impedire l’avvicinamento alla sede dell’esecutivo guidato dal primo ministro Edi Rama.

Al centro delle contestazioni vi è un investimento multimiliardario promosso attraverso Affinity Partners, il fondo guidato da Jared Kushner. Il progetto prevede la costruzione di strutture turistiche di alto livello nell’area di Zvërnec e sull’isola di Sazan, località considerate tra le più pregiate e incontaminate della costa albanese.

Gli oppositori accusano il governo di privilegiare interessi immobiliari e finanziari a scapito della tutela ambientale. La laguna di Narta e le aree circostanti ospitano infatti numerose specie protette e rappresentano uno degli ecosistemi più importanti del Paese. Ambientalisti e ricercatori temono che l’espansione delle infrastrutture turistiche possa alterare in modo permanente l’equilibrio naturale della zona.

Le proteste si susseguono ormai da diversi giorni e stanno assumendo una crescente rilevanza politica. Per i manifestanti, il caso Zvërnec è diventato il simbolo di una più ampia battaglia contro la privatizzazione delle aree naturali e contro le grandi operazioni immobiliari sostenute da investitori stranieri.

Da parte sua, il governo di Edi Rama continua a difendere il progetto, sostenendo che esso porterà occupazione, investimenti e sviluppo economico. L’esecutivo assicura inoltre che saranno rispettati gli standard ambientali previsti dalla legislazione nazionale ed europea.

Il coinvolgimento di Jared Kushner ha contribuito ad attirare l’attenzione internazionale sulla vicenda. L’ex consigliere della Casa Bianca aveva annunciato già nel 2024 l’intenzione di investire in Albania attraverso una serie di progetti turistici di lusso, considerati tra i più ambiziosi dell’intera regione balcanica. Tuttavia, proprio la dimensione dell’intervento e la sua localizzazione in aree particolarmente sensibili continuano ad alimentare polemiche e opposizioni.

Con gli scontri registrati nella capitale e le manifestazioni che proseguono lungo la costa, il progetto di Zvërnec si sta trasformando in uno dei dossier politici più delicati per il governo albanese, chiamato a bilanciare le esigenze dello sviluppo economico con le richieste di tutela del patrimonio naturale nazionale.