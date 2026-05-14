Alla Farnesina “Quattro Mondi”, il dialogo globale con le nuove generazioni sul futuro della diplomazia agroalimentare

Farnesina –

Si terrà oggi alle ore 15:00 alla Farnesina l’iniziativa “Quattro Mondi – Dialogo globale di foresight con le nuove generazioni per il futuro della diplomazia agroalimentare”. All’iniziativa prenderanno parte circa 80 giovani scienziati, studiosi e ricercatori della “diplomazia del cibo” provenienti da tutto il mondo per discutere sul ruolo dei sistemi agroalimentari nelle relazioni internazionali.

L’incontro prende avvio dalla presentazione del rapporto “Quattro mondi, un sistema: l’Italia nelle geopolitiche agroalimentari globali”, promosso dal dottor Nicola Caputo, Consigliere del Ministro Tajani per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare, e realizzato nell’ambito del programma di ricerca-azione “Rural Hack”, piattaforma italiana di ricerca-azione dedicata all’innovazione dei sistemi agroalimentari, alla sostenibilità e alle tecnologie per l’agricoltura del futuro, con sede presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio di Napoli, sotto la direzione scientifica del Prof. Alex Giordano.

Il rapporto propone una lettura strategica dell’agroalimentare italiano come strumento di politica estera, valorizzando il ruolo del Made in Italy nei processi di cooperazione, innovazione, soft power e governance internazionale. La ricerca individua quattro settori attraverso cui leggere il posizionamento dell’Italia nelle geopolitiche agroalimentari globali: economie mature ad alto valore, economie emergenti ad alta dinamicità, economie in transizione e fragilità strutturali, principali attori geopolitici globali.

“Il cibo è sempre più una leva di dialogo, cooperazione e presenza internazionale”, dichiara Nicola Caputo. “Il sistema agroalimentare italiano non rappresenta soltanto un’eccellenza produttiva ed economica, ma anche un patrimonio culturale, tecnologico e relazionale capace di contribuire alla costruzione di nuove forme di diplomazia. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare una riflessione strategica sul modo in cui il Made in Italy agroalimentare possa diventare strumento di cooperazione, stabilità e sviluppo condiviso”.

Il confronto sarà finalizzato alla produzione di un documento di sintesi, utile ad alimentare riflessioni strategiche e possibili indirizzi di programmazione futura nell’ambito della diplomazia agroalimentare italiana.