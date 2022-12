Angola. L’Interpol ha confermato l'”avviso rosso” per la miliardaria Isabel dos Santos

di Alberto Galvi –

L’Interpol ha confermato di aver emesso un “avviso rosso” per la miliardaria angolana Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente del paese, chiedendo alle forze dell’ordine di tutto il mondo di localizzarla e arrestarla in maniera provvisoria. Un “avviso rosso” non è un mandato d’arresto internazionale, ma è una richiesta alle forze dell’ordine di tutto il mondo di localizzare e fermare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione, consegna o azioni legali simili.

Il pubblico ministero angolano Helder Pitta Gros ha invece presentato un mandato di arresto internazionale per la dos Santos, la quale si è detta vittima di persecuzione politica, negando ripetutamente qualsiasi addebito. L’Interpol menziona che la dos Santos si trova spesso in Portogallo, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti, mentre è ricercata per vari reati tra cui presunta appropriazione indebita, frode, traffico d’influenza e riciclaggio di denaro.

Isabel dos Santos è figlia del defunto ex presidente dell’Angola José Eduardo dos Santos, che ha governato per 38 anni il paese africano fino al 2017; un tempo era considerata la donna più ricca dell’Africa. In diverse interviste ha affermato di trovarsi di fronte a uno scenario di persecuzione politica, con il procuratore generale della Repubblica che riceve ordini direttamente dal presidente João Lourenço, che ha sostituito suo padre alla guida del paese.