Angola. Nuovi progetti per il petrolio

di Giuseppe Gagliano –

L’industria petrolifera angolana, un tempo in declino, sta vivendo una rinascita grazie a una serie di strategie governative mirate a rivitalizzare il settore. Al centro di questo rinnovamento c’è un progetto ambizioso da 6 miliardi di dollari nel bacino del Kwanza, sostenuto dalla multinazionale francese TotalEnergies, dalla malese Petronas e dalla statale angolana Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol). Questa iniziativa, nota come progetto Kaminho, sta attirando un rinnovato interesse da parte degli investitori internazionali e promette di dare nuova linfa all’economia angolana.

Il presidente João Lourenço sta adottando una politica attiva di corteggiamento nei confronti di investitori provenienti da Francia, Cina e Stati Uniti. Dopo anni di declino nella produzione di petrolio e gas, il governo angolano ha messo in atto una serie di riforme per rendere il settore più attraente per gli investitori stranieri. Tra le misure adottate spiccano la riduzione delle tasse sulla produzione e la deregolamentazione del settore, azioni volte a migliorare la competitività dell’Angola nel panorama energetico globale.Una delle mosse più sorprendenti del governo è stata la decisione di abbandonare l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). Questa scelta ha permesso all’Angola di adottare una politica energetica più flessibile e di aumentare la propria produzione senza le restrizioni imposte dall’organizzazione. Questa maggiore libertà di manovra sta dimostrando di essere un vantaggio competitivo significativo, poiché permette al paese di rispondere più rapidamente alle dinamiche del mercato globale.

Kaminho rappresenta una pietra miliare per il settore energetico angolano. Situato nel promettente bacino del Kwanza, il progetto sfrutta le avanzate tecnologie di estrazione per accedere a riserve di petrolio offshore che erano state finora sottoesplorate. La decisione finale di investimento, presa a maggio, ha segnato l’inizio di una nuova era per l’industria petrolifera locale, con previsioni di significativi aumenti nella produzione nei prossimi anni.Le operazioni di estrazione previste dal progetto non solo aumenteranno la produzione di petrolio dell’Angola, ma creeranno anche posti di lavoro e favoriranno lo sviluppo di infrastrutture locali. Le comunità vicine al bacino del Kwanza beneficeranno di nuovi investimenti in strade, scuole e strutture sanitarie, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella regione.

L’annuncio del progetto Kaminho ha suscitato un’ondata di interesse da parte di investitori internazionali. Giganti del settore energetico stanno considerando nuove opportunità di investimento in Angola, attratti dalla combinazione di riserve petrolifere promettenti e da un contesto normativo sempre più favorevole. La presenza di TotalEnergies e Petronas, due dei principali attori globali nel settore energetico, testimonia la crescente attrattività dell’Angola come destinazione per investimenti nel petrolio e gas.