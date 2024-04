Arabia Saudita: 90mila pellegrini iraniani alla Mecca

Lo rivela l’ambasciatore iraniano in Arabia Saudita

Sono 90 mila i pellegrini iraniani attesi alla Mecca, in Arabia Saudita. Lo rivela l’ambasciatore iraniano a Riad, Ali Reza Enayati, alla stampa saudita.

L’aeroporto internazionale Prince Muhammad bin Abdulaziz di Medina ha ricevuto il primo aereo che trasporta pellegrini dall’Iran, dopo che i voli diretti tra i due paesi sono stati interrotti per 9 anni. Ciò avviene in un momento in cui le relazioni saudita-iraniane stanno assistendo a nuovi passi sulla via della riconciliazione storica tra i due paesi.

Enayati, ha espresso la sua soddisfazione per questo passo, sottolineando che rientra nell’accordo che è stato concluso tra i ministri degli Esteri dei due paesi a marzo a Pechino. Nell’accordo è compreso il ripristino dei voli diretti tra i due paesi e diversi voli per il pellegrinaggio alla Mecca. Questi voli continueranno per 20 giorni.

Per quanto riguarda i pellegrini iraniani, Enayati ha affermato che è stato raggiunto un accordo tra l’Hajj e l’Organizzazione per le Visite nella Repubblica dell’Iran e il Ministro degli Affari islamici in Arabia Saudita, e che 90.000 pellegrini iraniani verranno per l’Hajj.

Durante l’ultimo anno, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno compiuto passi verso lo sviluppo delle relazioni e l’attuazione dell’“Accordo di Pechino”, riaprendo le loro ambasciate in entrambi i paesi e accettando di rafforzare la cooperazione in tutti i campi, in particolare la sicurezza e l’economia.