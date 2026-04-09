Arabia Saudita: interrotte attività in diversi impianti energetici a seguito dei recenti attacchi

Una fonte ufficiale del Ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha dichiarato che importanti infrastrutture energetiche del Regno sono state recentemente oggetto di molteplici attacchi. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. Questi attacchi hanno colpito impianti di produzione, trasporto e raffinazione di petrolio e gas, nonché impianti petrolchimici e il settore elettrico a Riyad, nella Provincia Orientale e nella Città Industriale di Yanbu. Gli attacchi hanno causato la morte di un cittadino saudita addetto alla sicurezza industriale della Saudi Energy Company e il ferimento di altri sette cittadini sauditi che lavoravano per la stessa azienda. Gli attacchi hanno inoltre interrotto diversi processi operativi in ​​infrastrutture chiave del sistema energetico.

Tra questi attacchi, si segnala quello a una stazione di pompaggio del vitale oleodotto Est-Ovest, con una conseguente perdita di circa 700.000 barili al giorno di volume pompato attraverso l’oleodotto, che rappresenta la principale via di approvvigionamento per i mercati globali in questo periodo. Anche l’impianto di raffinazione del petrolio di Manifa è stato preso di mira, con una conseguente riduzione di circa 300.000 barili al giorno (bpd) della sua capacità produttiva. Questo attacco ha fatto seguito a un precedente attacco all’impianto di raffinazione di Khurais, che aveva anch’esso ridotto la sua produzione di 300.000 bpd, portando la capacità produttiva totale del Regno a 600.000 bpd.

Gli attacchi si sono estesi ai principali impianti di raffinazione, tra cui quelli di SATORP a Jubail, la raffineria di Ras Tanura, la raffineria di SAMREF a Yanbu e la raffineria di Riyadh, con un impatto diretto sulle esportazioni di prodotti raffinati verso i mercati globali. Inoltre, si sono verificati incendi presso gli impianti di raffinazione di Ju’aymah, con ripercussioni sulle esportazioni di gas di petrolio liquefatto (GPL) e liquidi di gas naturale.

Il protrarsi di questi attacchi provoca una carenza di approvvigionamenti e rallenta il ritmo della ripresa, con ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti per i paesi beneficiari e un aumento della volatilità dei mercati petroliferi. Ciò ha avuto un impatto negativo sull’economia globale, soprattutto a causa dell’esaurimento di gran parte delle scorte operative e di riserva (di emergenza) a livello mondiale, che ha compromesso la disponibilità di riserve e limitato la capacità di far fronte a questa carenza di approvvigionamenti.