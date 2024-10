Arabia Saudita. Macron in visita in dicembre

di Giuseppe Gagliano –

La tanto attesa visita di Emmanuel Macron in Arabia Saudita, prevista per il 2 e 3 dicembre, potrebbe finalmente concretizzarsi dopo essere stata a lungo in preparazione. Questo viaggio rappresenta un’importante tappa diplomatica per il presidente francese, in quanto Riyadh sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche politiche ed economiche della regione del Golfo. Al centro dell’agenda ci saranno questioni di politica estera e cooperazione economica, in particolare alla luce della crescente influenza saudita negli equilibri del Medio Oriente e oltre. Macron ha un forte interesse nel rafforzare i legami economici tra Parigi e Riyadh, con particolare attenzione ai settori delle energie rinnovabili, infrastrutture e tecnologia. Le relazioni commerciali tra i due Paesi hanno visto una crescita costante, e la Francia mira a consolidare la propria posizione come partner strategico, specialmente in un contesto in cui l’Arabia Saudita si sta diversificando economicamente con il programma “Vision 2030” promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman.

Tuttavia ci sono alcune incertezze legate alla cooperazione in ambito di difesa, un settore delicato data la complessa situazione geopolitica nella regione. La Francia ha storicamente avuto un ruolo rilevante nella vendita di armi all’Arabia Saudita, ma le critiche internazionali legate all’uso di queste armi nel conflitto in Yemen hanno complicato le discussioni. Macron dovrà quindi bilanciare l’aspetto economico con quello politico, trovando un equilibrio tra le pressioni interne ed esterne e la necessità di mantenere aperte le linee di cooperazione strategica.

A livello regionale la visita di Macron avviene in un momento di riallineamento delle alleanze in Medio Oriente, con l’Arabia Saudita che sta giocando un ruolo sempre più attivo nella risoluzione delle crisi regionali, come il conflitto in Yemen e le relazioni tese con l’Iran. In questo contesto, la Francia potrebbe cercare di rafforzare il proprio ruolo di mediatore, sfruttando i buoni rapporti con i principali attori della regione per promuovere la stabilità e sostenere gli sforzi diplomatici multilaterali.

Oltre agli aspetti politici ed economici, la visita di Macron sarà anche un’opportunità per affrontare questioni globali come il cambiamento climatico e la transizione energetica, due temi su cui la Francia sta cercando di esercitare una leadership a livello internazionale. Con l’Arabia Saudita che si impegna a ridurre la propria dipendenza dal petrolio e a investire in energie rinnovabili, c’è spazio per una cooperazione più stretta in questi settori.

Il viaggio di Macron a Riyadh rappresenta quindi un’importante occasione per rafforzare le relazioni bilaterali tra Francia e Arabia Saudita, nonché per riaffermare il ruolo della Francia come attore chiave nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. Tuttavia, sarà necessario navigare con attenzione tra le complesse questioni politiche e gli interessi economici, mantenendo un equilibrio che possa soddisfare sia le esigenze interne che quelle internazionali.