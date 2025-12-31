Arabia Saudita. Saltano tre alti dirigenti della Difesa

di Giuseppe Gagliano –

Il decreto reale del 17 agosto 2025, con cui sono stati rimossi improvvisamente tre alti dirigenti chiave del comparto della difesa saudita, va letto meno come un atto amministrativo e più come un messaggio politico. La decisione, maturata ai massimi livelli del potere, riflette la crescente impazienza del principe ereditario Mohammed bin Salman verso un settore che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere uno dei pilastri della trasformazione strategica del Regno, ma che nei fatti continua a procedere a rilento.

Non sono emerse accuse formali né nomi ufficiali, ma il tempismo dell’epurazione è rivelatore. Da mesi Riad affronta una combinazione di problemi: ritardi nei programmi di acquisizione, difficoltà finanziarie nonostante un bilancio della difesa ancora elevato, e una distanza evidente tra le ambizioni dichiarate e i risultati concreti sul fronte dell’autonomia industriale.

Sul piano formale l’operazione si inserisce nel rinnovato attivismo dell’autorità Nazaha, incaricata di vigilare su trasparenza e irregolarità. Anche senza prove pubbliche di illeciti specifici, il richiamo alla lotta alla corruzione svolge una funzione chiara: rafforzare la legittimità delle decisioni e riaffermare che nessun settore, nemmeno quello della difesa, è al riparo da interventi diretti del vertice politico.

Come già accaduto in passato, l’anti-corruzione diventa così uno strumento di governo, utile a rimescolare equilibri, sostituire figure considerate inefficaci e riaffermare la centralità del principe ereditario nel processo decisionale.

Il nodo centrale resta però strategico. Il progetto di trasformazione del Paese, sintetizzato nella Vision 2030, prevede un obiettivo ambizioso: localizzare entro il 2030 almeno il 50% della spesa militare. Per Mohammed bin Salman, la difesa non è solo sicurezza, ma industria, tecnologia, occupazione e prestigio geopolitico.

Eppure i risultati tardano. Gli organismi creati per guidare questa transizione, come la General Authority for Military Industries e Saudi Arabian Military Industries, si trovano sotto una pressione crescente. Il messaggio dei licenziamenti è chiaro: la pazienza è finita e la tolleranza verso ritardi e inerzie si è ridotta al minimo.

Le conseguenze non si fermano ai confini sauditi. Il settore della difesa del Regno è, per definizione, intrecciato con partner esteri. Il repentino cambio ai vertici ha introdotto incertezza nei negoziati in corso, congelando o rallentando discussioni su nuovi sistemi d’arma e revisioni contrattuali. Anche dossier di alto profilo, come le ipotesi legate ai caccia Rafale francesi, appaiono entrati in una fase di stallo silenzioso.

Per le aziende occidentali e asiatiche, il problema non è solo il ritardo, ma la perdita di interlocutori consolidati. In un sistema fortemente personalizzato, il venir meno dei punti di contatto può significare dover ripartire da zero, rinegoziando non solo i termini tecnici ma anche l’allineamento politico-industriale richiesto da Riad.

In prospettiva l’episodio rafforza una tendenza già evidente: la concentrazione del controllo nelle mani del principe ereditario. In un momento di riallineamento di bilancio, tensioni regionali e competizione tecnologica, Mohammed bin Salman sembra privilegiare la rapidità decisionale rispetto alla prevedibilità istituzionale. È una scelta coerente con il suo stile di governo, ma che comporta costi in termini di stabilità e fiducia.

Il settore della difesa saudita resta dunque sospeso. I programmi non sono cancellati, i fondi non mancano, ma il segnale politico è netto: chi non è in grado di trasformare ambizione strategica in risultati tangibili è destinato a essere sostituito. Per i partner internazionali, la lezione è altrettanto chiara: in Arabia Saudita, oggi più che mai, la difesa non è solo una questione industriale. È un terreno di prova della volontà politica del potere centrale.