Arabia Saudita: sostegno a missione lunare Nasa

Il Centro dell’Arabia Saudita per i futuri spaziali sosterrà la missione lunare e un’economia spaziale globale da 2 trilioni di dollari, dice il capo della NASA ad Asharq TV

Il Center for Space Futures, ospitato dall’Agenzia spaziale dell’Arabia Saudita, riunirà le industrie spaziali per inviare una missione sulla Luna e costruire un’economia spaziale globale da 2 trilioni di dollari entro il 2035. Lo ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson.

Durante una visita in Arabia Saudita questa settimana, il capo dell’agenzia spaziale americana ha dichiarato in un’intervista speciale al canale televisivo “Asharq”: “Il futuro del centro spaziale è quello di riunire le industrie spaziali, le società commerciali, insieme ai programmi governativi”.

Il 29 aprile, l’Agenzia spaziale saudita e il Forum economico mondiale hanno firmato un accordo per istituire un Centro per la Quarta Rivoluzione Industriale incentrato sullo spazio.

La cui apertura è prevista per l’autunno del 2024, il Center for Space Futures sarà il primo centro della rete C4IR. Ha lo scopo di facilitare le discussioni pubblico-privato sulla collaborazione spaziale e contribuire ad accelerare le tecnologie spaziali.

Nelson ha detto alla conduttrice d’affari Maya Hojeij che, dopo una pausa di mezzo secolo, la NASA prevede di “tornare sulla luna”. Tuttavia ha aggiunto: “Questa volta non solo con partner commerciali, ma anche con partner internazionali”.

Ha sottolineato che il Center for Space Futures “riunirà quei programmi commerciali e governativi al fine di costruire una significativa economia spaziale”.

All’inizio di quest’anno, la NASA ha annunciato che la sua missione lunare Artemis II mirerà a far atterrare i primi astronauti vicino al Polo Sud della Luna nel settembre 2025.

L’amministratore della NASA ha aggiunto: “Stiamo parlando di un’economia spaziale che varrà quasi 2 trilioni di dollari entro il 2035 – a poco più di un decennio di distanza – una parte significativa del settore economico di un paese”.

Elaborando, ha affermato che “i 2 trilioni di dollari sono mondiali. E si tratta di molte startup, come quelle che ho visto oggi qui a Riad, che collaborano con altre società di tutto il mondo che includono incentivi da parte del governo saudita.

“Quindi lo facciamo in America, ed è lì che ho detto che torneremo sulla Luna, questa volta dopo mezzo secolo, perché eravamo sulla Luna mezzo secolo fa. Questa volta torneremo sulla Luna per un motivo diverso, impareremo, inventeremo, creeremo per poter andare su Marte e oltre. E questa volta torniamo alle imprese commerciali”.

L’Apollo 17 della NASA, che ha celebrato il suo 50° anniversario nel dicembre 2022, è stata la sesta e ultima missione dell’agenzia spaziale per far sbarcare l’uomo sulla luna.

La missione è atterrata sul sito Taurus-Littrow, che offriva un mix di altopiani montuosi e pianure vallive, consentendo all’equipaggio di raccogliere 741 campioni lunari.

Nelson ha detto a Hojeij di Asharq che la NASA ha collaborato con l’Arabia Saudita su molteplici strumenti scientifici per inviare Artemis II sulla luna per vantaggi economici e per comprendere meglio il cambiamento climatico.