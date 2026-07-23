Argentina. La Patagonia diventa il laboratorio del nuovo capitalismo tecnologico

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La Patagonia si candida a diventare uno dei principali poli del capitalismo tecnologico globale, grazie all’interesse dell’imprenditore statunitense Peter Thiel e alla politica di apertura agli investimenti promossa dal presidente Javier Milei. Al centro del progetto vi sono le risorse energetiche, la disponibilità di acqua, gli ampi spazi e un quadro normativo favorevole alla realizzazione di infrastrutture digitali destinate all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati.

Secondo diverse ricostruzioni, Thiel avrebbe rafforzato i rapporti con il governo argentino, alimentando le ipotesi di una futura collaborazione con Palantir, società specializzata nell’elaborazione dei dati e nei sistemi di intelligence impiegati da apparati militari e di sicurezza. Un eventuale ingresso dell’azienda nelle strutture statali argentine rappresenterebbe un significativo salto tecnologico, ma aprirebbe anche interrogativi sulla sovranità digitale del Paese.

La Patagonia offre condizioni ideali per ospitare grandi centri di elaborazione dati grazie al clima favorevole al raffreddamento dei server, all’abbondanza di risorse idriche e alla disponibilità di energia. In questo scenario assume un ruolo centrale anche il giacimento di Vaca Muerta, una delle maggiori riserve mondiali di gas non convenzionale, che potrebbe alimentare direttamente i data center necessari allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il modello proposto punta a integrare risorse naturali e infrastrutture digitali in una filiera che unisce gas, elettricità e dati, trasformando l’Argentina in una piattaforma strategica per le grandi imprese tecnologiche. Per Buenos Aires ciò potrebbe tradursi in nuovi investimenti e occupazione, ma anche nel rischio di restare semplice fornitore di energia, territorio e agevolazioni fiscali, mentre il controllo delle tecnologie e dei profitti rimarrebbe nelle mani di gruppi stranieri.

Tra gli aspetti più controversi emerge anche l’ipotesi di creare zone economiche speciali con ampia autonomia normativa, destinate ad attrarre capitali attraverso una riduzione del ruolo dello Stato. Un modello che, secondo i critici, potrebbe limitare la capacità delle istituzioni nazionali di esercitare pienamente la propria sovranità.

L’interesse di Palantir conferisce inoltre al progetto una rilevanza strategica. Le infrastrutture digitali destinate alla gestione dei dati possono infatti trovare applicazione non solo in ambito economico, ma anche nella sicurezza, nella sorveglianza e nella difesa, rafforzando il peso geopolitico della Patagonia.

La sfida per il governo Milei sarà trasformare questi investimenti in un reale sviluppo industriale e tecnologico nazionale. In caso contrario, la regione rischia di sostituire il tradizionale estrattivismo delle materie prime con una nuova forma di dipendenza fondata sul controllo delle infrastrutture digitali e dei dati.