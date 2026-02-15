Argentina. La riforma del lavoro di Milei e la scommessa sullo shock economico

di Giuseppe Gagliano –

Il Senato argentino ha approvato la riforma del lavoro voluta da Javier Milei con una maggioranza netta. Il testo deve ancora passare alla Camera dei deputati, ma il segnale politico è già forte: il governo libertario intende ridisegnare in profondità il rapporto tra Stato, imprese e lavoratori. Non si tratta di un semplice ritocco normativo, ma di un cambio di paradigma. L’idea di fondo è che il lavoro debba diventare più flessibile, meno regolato e più legato alle esigenze produttive, nella convinzione che solo così si possano attrarre investimenti e ridurre l’economia informale.

La misura simbolo è la “banca delle ore”, che consente giornate lavorative fino a dodici ore compensabili nel tempo. A ciò si aggiungono l’indebolimento della contrattazione collettiva e limiti più stringenti al diritto di sciopero nei servizi essenziali. Per i sostenitori è modernizzazione; per i sindacati è arretramento sociale.

Sul piano economico la riforma risponde a un problema reale: l’Argentina soffre di bassa produttività, alta inflazione cronica e un mercato del lavoro segmentato tra garantiti e sommerso. Milei punta a ridurre i costi per le imprese e a rendere più facile assumere e licenziare, sperando in un effetto espansivo sugli investimenti.

Il rischio, però, è doppio. Nel breve periodo la maggiore flessibilità può comprimere salari e tutele, riducendo il potere d’acquisto in un Paese già colpito da inflazione elevata. Nel medio periodo molto dipenderà dalla fiducia: se gli investitori credono nella stabilità del quadro economico, la riforma può generare occupazione; se prevale l’incertezza, può tradursi solo in precarietà diffusa.

Ogni riforma del lavoro in Argentina è anche una questione di ordine pubblico. Il Paese ha una lunga tradizione di mobilitazione sindacale e proteste di piazza. Limitare scioperi nei servizi essenziali riduce il potere di blocco dei sindacati ma aumenta il rischio di conflitto sociale fuori dai canali istituzionali. Per un governo che ha costruito la propria legittimità sullo scontro con le corporazioni, la gestione della protesta diventa una variabile strategica. Stabilità interna e credibilità economica sono legate: se la tensione sociale esplode, l’agenda riformatrice rallenta.

Milei manda anche un messaggio internazionale. L’Argentina vuole presentarsi come Paese amico del mercato, prevedibile per il capitale straniero e allineato alle economie liberali. È un modo per distinguersi nella regione e per riavvicinarsi ai circuiti finanziari occidentali dopo anni di diffidenza verso Buenos Aires. La riforma del lavoro diventa così parte di una strategia di riposizionamento internazionale.

In America Latina la competizione per attrarre investimenti è forte. Paesi come Cile, Perù e Brasile offrono quadri normativi relativamente stabili. L’Argentina prova a recuperare terreno proponendo un mercato del lavoro più elastico e meno conflittuale. Se la riforma funziona, può rendere il Paese più competitivo nelle filiere industriali e nei servizi. Se fallisce, rischia di accentuare la fuga di capitale umano e finanziario.

La riforma del lavoro di Milei non è solo una legge, è un test di modello. Punta a rompere equilibri storici tra Stato, sindacati e imprese per rilanciare crescita e investimenti. Ma tocca nervi scoperti della società argentina. Il successo non dipenderà solo dai numeri parlamentari, ma dalla capacità di trasformare la flessibilità in sviluppo reale. In gioco non c’è solo il mercato del lavoro: c’è la credibilità dell’intero progetto di trasformazione economica del Paese.