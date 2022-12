Argentina. Prossimo l’accordo per l’acquisto di F-16 dagli Usa

di Giuseppe Gagliano –

L’Argentina intende rinnovare la sua flotta aeronautica, e a tale scopo ha accantonato 700 milioni di dollari per acquistare gli F-16 statunitensi, anche se è presente la concorrenza di India e Cina. Dal punto di vista politico gli uomini chiave di questo accordo sono il ministro dell’Economia argentino Sergio Massa e il generale Diego Garcia. L’accordo è di grande rilevanza per tre ragioni: se firmato, come ha indicato il governo argentino, nel gennaio 2023 verrebbe inviato un segnale molto forte al Pechino di ridimensionamento dell’influenza cinese nell’area latinoamericana; l’Argentina avrebbe inoltre la possibilità di beneficiare di un finanziamento di 6 miliardi di dollari da parte del FMI. Infine, terzo punto, con la firma dell’accordo Sergio Massa avrebbe ottime possibilità per vincere le elezioni presidenziali del 2023, anche perchè l’attuale presidente Alberto Fernandez ha annunciato l’intenzione di non ricandidarsi.