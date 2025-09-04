Armani: Confimprenditori, Simbolo eterno del Made in Italy

“La scomparsa di Giorgio Armani lascia un vuoto immenso non solo nel mondo della moda, ma in tutto l’universo dell’imprenditoria italiana e internazionale. Armani è stato un imprenditore visionario, un innovatore capace di trasformare un marchio in leggenda, un uomo che con il suo talento e la sua determinazione ha reso il Made in Italy un punto di riferimento planetario”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“La sua eleganza, la sua creatività e la sua capacità di interpretare lo spirito del tempo resteranno per sempre patrimonio condiviso, simbolo di un’Italia che sa farsi eccellenza e stile nel mondo. A nome mio personale e di tutta Confimprenditori esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere il suo straordinario percorso. La lezione di Giorgio Armani continuerà a ispirare generazioni di imprenditori che credono nel valore della visione, del coraggio e dell’identità italiana.”