Armenia. Il voto che può ridisegnare gli equilibri del Caucaso

di Giuseppe Gagliano –

L’Armenia si avvicina alle elezioni parlamentari in un momento cruciale della propria storia politica e strategica. Al centro del confronto non c’è soltanto il futuro del governo guidato da Nikol Pašinjan, ma soprattutto la collocazione internazionale del Paese, sempre più diviso tra il tradizionale legame con la Russia e il crescente avvicinamento a Stati Uniti e Unione Europea.

Negli ultimi anni Erevan ha progressivamente preso le distanze da Mosca, sospendendo la partecipazione all’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva e intensificando la cooperazione con l’Occidente. Una scelta che riflette la delusione di molti armeni dopo la perdita del Nagorno Karabakh e la percezione di una Russia meno affidabile come garante della sicurezza nazionale.

La svolta occidentale, tuttavia, presenta numerose incognite. L’economia armena continua a mantenere forti legami con la Russia, mentre la posizione geografica del Paese resta particolarmente vulnerabile, stretta tra Turchia, Azerbaigian, Georgia e Iran. In questo contesto, un cambiamento di alleanze non rappresenta una semplice scelta diplomatica, ma una decisione destinata a influenzare profondamente la sicurezza e la stabilità del Paese.

Uno dei dossier più delicati riguarda il progetto di corridoio che dovrebbe collegare Turchia, Armenia e Azerbaigian con il Mar Caspio e l’Asia centrale. Presentato come un’infrastruttura commerciale, il progetto ha in realtà una forte valenza geopolitica perché potrebbe ridurre l’influenza russa nel Caucaso e aumentare il peso strategico di Ankara e Baku nella regione.

Per Mosca, un ulteriore allontanamento dell’Armenia rappresenterebbe una perdita significativa nello spazio post sovietico. Per l’Iran, invece, l’espansione di corridoi sostenuti da Azerbaigian, Turchia e Occidente lungo i propri confini settentrionali viene percepita come una potenziale minaccia strategica. Al contrario, Ankara e Baku vedono in questi progetti un’opportunità per consolidare la loro influenza regionale.

Sul piano militare, molti osservatori sottolineano che l’avvicinamento all’Occidente non garantisce automaticamente una protezione equivalente a quella assicurata in passato dalla presenza russa. Stati Uniti e Unione Europea possono offrire sostegno politico, cooperazione e assistenza, ma non esistono al momento indicazioni concrete di un impegno diretto per la difesa dell’Armenia in caso di nuove crisi regionali.

Anche dal punto di vista economico le prospettive restano complesse. Bruxelles e Washington promettono investimenti e maggiore integrazione con i mercati occidentali, ma la Russia continua a rappresentare un partner fondamentale per energia, commercio e rimesse. Una rottura troppo rapida rischierebbe di generare nuove difficoltà economiche e sociali.

Le elezioni armene assumono così un significato che va ben oltre la politica interna. Il voto sarà osservato con attenzione da Russia, Stati Uniti, Unione Europea, Turchia, Azerbaigian e Iran, tutti interessati agli equilibri di una regione che continua a rappresentare uno dei principali punti di contatto tra Europa, Medio Oriente e Asia centrale. Per Erevan la sfida sarà trovare un equilibrio tra autonomia nazionale, sicurezza e sviluppo, evitando di trasformarsi nell’ennesimo terreno di confronto tra grandi potenze.