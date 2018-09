Bari, 14 set 18 – Fiera del Levante, “Pace e sviluppo nel Corno d’Africa. Il ruolo dell’Italia, opportunità di impresa”

“Pace e sviluppo nel Corno d’Africa. Il ruolo dell’Italia, opportunità di impresa”

Primo meeting in Italia sulla pace in Corno d’Africa

Con Emiliano, Petrocelli, Prodi e Urso

“Pace e sviluppo nel Corno d’Africa. Il ruolo dell’Italia, opportunità di impresa”: è il tema del primo meeting internazionale che si svolge in Italia sul processo di pace tra Etiopia, Eritrea e Somalia, con la partecipazione degli ambasciatori dei tre Paesi e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri. All’evento, organizzato dalla Fondazione Farefuturo con PolisAvvocati e Regione Puglia, in occasione della Fiera del Levante, venerdì 14 a Bari, interverranno, tra gli altri, Romano Prodi, Adolfo Urso, Michele Emiliano, Vito Petrocelli.

Secondo Adolfo Urso, presidente di Farefuturo e della Associazione di amicizia parlamentare Italia Corno d’Africa, “il meeting sarà l’occasione per definire cosa l’Italia può fare per supportare il processo di pace e lo sviluppo in una Regione di prioritario interesse strategico, sia per le opportunità che offre, sia per la lotta al terrorismo islamico e al contenimento della immigrazione clandestina. L’Italia non può essere assente mentre si realizza un evento storico, che cambia il destino e le prospettive dell’Africa, occorre svolgere un ruolo da protagonisti, coinvolgendo l’Unione Europea e le istituzioni internazionali nella realizzazione di un “piano Marshall” per il Corno d’Africa. Troppo importante è la posta in palio per lasciarsi sfuggire questa occasione”.

14 set 18

ore 9.30

Fiera del Levante