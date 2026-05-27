Bari, la seconda tappa di Obiettivo Export dedicata alle imprese delle regioni del Sud

Farnesina –

Prosegue il percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale dell’Export 2026, con la seconda tappa dedicata ai territori e alle imprese del Sud Italia in programma il 16 giugno a Bari nella cornice della Nuova Fiera del Levante.

L’iniziativa “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia”, promossa dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e realizzata dalla Farnesina in collaborazione con ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST e con il supporto di Unioncamere e Confindustria, fa tappa a Bari.

Il percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale dell’Export offre una piattaforma di confronto e di dialogo, per costruire insieme al tessuto produttivo locale una strategia di supporto all’internazionalizzazione e alla valorizzazione del Made in Italy, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’export.

L’evento di Bari è aperto a tutte le imprese e associazioni del mondo produttivo delle Regioni del Sud Italia: Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Oltra ad assistere alla Conferenza, le aziende partecipanti potranno avere incontri B2B con:

– i Capi degli Uffici Commerciali delle Ambasciate italiane in Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Serbia, Romania, Emirati Arabi Uniti, Kenya, Messico e Corea del Sud

– i Direttori degli Uffici ICE in Albania, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Turchia

– gli esperti di ICE Agenzia, SACE, SIMEST e CDP

Completano il programma della giornata, due sessioni di lavoro aperte a tutti i partecipanti:

Laboratorio della Crescita – Innovazione e Startup: dedicato alla valorizzazione delle startup e delle PMI innovative e all’approfondimento degli strumenti di promozione e sostegno sui mercati esteri che il MAECI e le Agenzie del Sistema Italia offrono a nuove progettualità ad alto contenuto tecnologico.

Laboratorio della Crescita – Cultura: volto a conoscere e a sviluppare percorsi di internazionalizzazione per realtà di eccellenza e industrie culturali creative del territorio.