Belgio. Cappato e Perduca interrogati dalle autorità per il riso Crispr

di Fabio Miceli –

Dopo l’assaggio pubblico del rice pudding fatto con riso prodotto con tecnica CRISPR – avvenuto lo scorso marzo davanti al Parlamento Europeo con un atto di disobbedienza civile – le autorità belghe confiscarono il riso, identificando Marco Cappato e Marco Perduca (Associazione Luca Coscioni e coordinatori di Science for Democracy) convocandoli oggi 2 aprile per giustificare le proprie azioni e spiegare la provenienza del riso.

L’obiettivo era quello di promuovere la conoscenza delle nuove tecniche di coltura e i loro effetti benefici sull’agricoltura. Nel 2018 infatti la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le piante ottenute con tecniche di coltura di precisione, come quelle prodotte con le tecniche CRISPR, sono classificate come OGM e soggette alle leggi derivate dalla Direttiva europea del 2001 sugli organismi geneticamente modificati. I partecipanti credono che la sentenza della Corte sia incoerente con la realtà dei fatti, considerato che piante ottenute con tecniche meno precise non sono classificate e regolate come gli OGM.

Marco Cappato e Marco Perduca hanno rigettato le tre accuse:

1) aver distribuito cibo OGM

2) il CRISPR sia OGM e

3) che non sia possibile stabilire se e quali modifiche del genoma sono occorse in una pianta a seguito dell’intervento di tecniche CRISPR.

“Si era trattato di un’azione dimostrativa volta a informare l’opinione pubblica e i membri del Parlamento europeo sulla tecnologia dell’editing del genoma vegetale e delle ripercussioni della decisione della Corte europea di giustizia (del 25 luglio 2018) che considera OGM tutte le tecnologie recenti che non possono vantare una “lunga tradizione di sicurezza”dichiara Marco Cappato, tesoriere Associazione Luca Coscioni.

“Ci siamo rivolti ai legislatori europei per chieder loro di tenere in considerazione i più recenti sviluppi della scienza” ha replicato Perduca “Occorre che una tecnologia inventata nel 2012 sia regolamentata con norme che la conoscano e non con una direttiva del 2001. Per conoscerla occorre poter fare esperimenti in campo aperto. La nostra azione non era mirata al far entrare un nuovo prodotto sul mercato ma per affermare la libertà di ricerca anche attraverso l’atto inconsueto del consumare il frutto della ricerca dando fiducia a quanto sostengono gli scienziati e mangiare con loro il prodotto di alcuni laboratori non Ue”.

CRISPR è una tecnologia sempre più accurata che può essere usata per la coltura di precisione delle piante. È più veloce, relativamente semplice e versatile rispetto alle precedenti breeding techniques. È inoltre considerevolmente meno cara. C’è un serio rischio che l’innovazione agricola europea venga ostacolata strutturalmente tanto dalla sentenza della Corte quando dall’apparente mancanza di interesse da parte dei decisori politici.

Marco Cappato e Marco Perduca si sono comunque assunti tutte le responsabilità circa l’importazione e la preparazione del riso. L’agenzia girerà adesso il dossier a un altro ufficio che deciderà in merito alle sanzioni applicabili, anche penali, all’atto di disobbedienza.