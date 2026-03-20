Bielorussia. Gli USA alleggeriscono le sanzioni: primi segnali di disgelo dopo i contatti con l’entourage di Trump

di Guido Keller –

Si registrano i primi sviluppi concreti nei rapporti tra Stati Uniti e Bielorussia dopo i recenti colloqui tra il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e figure legate all’entourage dell’ex presidente americano Donald Trump.

Secondo quanto annunciato a Minsk dall’inviato speciale statunitense Cole, Washington ha deciso di revocare una serie di sanzioni che colpivano istituzioni chiave dell’economia bielorussa. Tra i soggetti interessati figurano Belinvestbank, la Banca di sviluppo della Bielorussia e il Ministero delle Finanze, oltre a due importanti attori del settore del potassio: Belaruskali e la Belarusian Potash Company.

La decisione rappresenta un segnale significativo di possibile distensione tra i due Paesi, dopo anni di relazioni tese e misure restrittive imposte dagli Stati Uniti in risposta a questioni politiche e diritti civili.

Parallelamente, la presidenza bielorussa ha comunicato che Lukashenko ha firmato un provvedimento di grazia per 250 persone condannate per reati classificati come “di natura estremista”. La misura, secondo quanto dichiarato dal servizio stampa ufficiale, è stata adottata nel rispetto del “principio dell’umanitarismo”.

Non è ancora chiaro se le due decisioni siano direttamente collegate nell’ambito di un più ampio negoziato politico, ma la coincidenza temporale suggerisce un possibile scambio di segnali tra Minsk e Washington.

Resta da vedere se questi passi porteranno a un miglioramento duraturo delle relazioni bilaterali o se si tratterà di un’apertura limitata, legata a specifici interessi economici e diplomatici.