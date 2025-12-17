Boero a Klimahouse 2026: sistemi per l’efficienza energetica, protezione e manutenzione delle facciate

Cs –

Boero, il colore italiano dal 1831, punto di riferimento per il mondo del design e dell’architettura in tema di colore e leader nella produzione di soluzioni vernicianti e sistemi per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, parteciperà a Klimahouse 2026, la prestigiosa fiera dedicata all’efficientamento energetico con focus sull’edilizia sostenibile.

Dal 28 gennaio al 31 gennaio 2026, presso Fiera Bolzano, Boero accoglierà visitatori e operatori del settore nello stand A05/18 del settore AB, situato nell’area ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico), di cui è partner tecnico.

“La nostra presenza a Klimahouse è parte della strategia di Boero di ulteriore consolidamento della propria posizione nel mercato delle soluzioni professionali per l’edilizia. Un mercato che chiede prodotti sempre più performanti e in grado di assolvere a bisogni sempre più specifici, garantendo massima efficacia ed efficienza sia nell’impiego del sistema che nel ciclo di vita dell’involucro”, spiega Riccardo Carpanese, Marketing Director Gruppo Boero. “Gli elevati costi di gestione e manutenzione degli edifici, nonché il mercato immobiliare che sempre di più premia

le elevate performance dell’involucro con tempi di compravendita ridotti e prezzo di vendita più elevato, impongono l’individuazione di soluzioni efficaci, durevoli e che riducano al minimo la necessità di interventi di ripristino, preservando così il valore dell’immobile nel tempo”.

In questo contesto, Boero presenta per il 2026 nuove soluzioni dedicate all’efficienza energetica e alla protezione e manutenzione dei manufatti in esterno, sviluppate per garantire maggiore durabilità, resistenza meccanica e protezione dalle manifestazioni atmosferiche estreme sempre più frequenti, come le violente grandinate.

Parallelamente all’innovazione di prodotto, Boero è attivamente coinvolta sul fronte normativo, partecipando, insieme ad altri produttori del settore e agli enti di categoria Cortexa e CTI, al tavolo tecnico per la creazione di una normativa specifica per la resistenza agli urti dovuti alla grandine su sistemi a cappotto (ETICS), contribuendo allo sviluppo di criteri condivisi e misurabili per la protezione dell’involucro edilizio.

Presso lo stand sarà possibile scoprire:

• Le ultime evoluzioni dei Sistemi a Cappotto Boerotherm

• Soluzioni per la manutenzione e protezione delle facciate

• Colori e finiture ad alte prestazioni per esterni

• I sistemi di isolamento a secco Isolareflex

Lo stand Boero è stato progettato secondo i canoni dell’economia circolare, con l’impiego di materiali riutilizzabili e progettati per essere reimpiegati al termine dell’evento, in linea con un’impostazione già adottata nelle edizioni precedenti.

In qualità di partner dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, Boero prenderà parte a eventi e momenti di approfondimento tecnico organizzati dall’ente durante la manifestazione. Inoltre, durante le giornate fieristiche, il brand parteciperà anche a webinar e incontri dedicati ai professionisti del settore.

Boero Bartolomeo S.p.A. Fondata nel 1831, è un’azienda italiana che formula e produce pitture e vernici per i settori edilizia e yachting. Da febbraio 2021 Gruppo Boero è parte del gruppo CIN, azienda portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, posizionandosi così tra i principali player mondiali e confermandosi come primo gruppo italiano del settore. La ricerca tecnologica, lo studio e lo sviluppo delle innovazioni nell’ambito del colore costituiscono da sempre le caratteristiche vincenti della filosofia del Gruppo, azienda con sistema di gestione integrato certificato ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001.

L’attenzione all’impatto sul territorio e sulla comunità caratterizza non solo le diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo, ma sempre di più anche i processi e le strategie aziendali. Boero è partner di importanti associazioni come Cortexa, Eccellenza nel Sistema a Cappotto; Anit, Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico; Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, con le quali diffonde conoscenza sul Sistema a Cappotto di qualità.