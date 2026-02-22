Bolivia. Il governo dà il via libera all’importazione di petrolio: fine dell’illusione energetica

di Giuseppe Gagliano –

La decisione del governo boliviano di autorizzare l’importazione eccezionale di petrolio rappresenta molto più di una misura tecnica per affrontare una carenza temporanea. È il segnale concreto della fine di un modello energetico e, insieme, della fragilità crescente di uno Stato che per oltre due decenni ha costruito la propria stabilità economica sull’abbondanza delle risorse naturali. Il Decreto Supremo 5548, firmato dal presidente Rodrigo Paz, consente alla compagnia statale Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos e alle raffinerie nazionali di importare petrolio e derivati per raffinarli e distribuirli sul mercato interno. Formalmente, si tratta di una misura emergenziale. In realtà, è il riconoscimento implicito che la Bolivia non è più in grado di sostenere autonomamente il proprio fabbisogno energetico.

Per un Paese che ha fondato la propria legittimità politica e sociale sul controllo sovrano delle risorse energetiche, questa decisione ha una portata simbolica e strategica enorme. Significa che la promessa di autosufficienza, elemento centrale del patto sociale costruito negli anni delle nazionalizzazioni, non è più sostenibile.

Il contesto è quello di una crisi economica profonda. L’inflazione ha superato il 20% nel 2025, erodendo il potere d’acquisto e mettendo sotto pressione l’intero sistema di approvvigionamento energetico. Il governo ha dovuto intervenire non solo autorizzando l’importazione di petrolio, ma anche liberalizzando i prezzi dei carburanti, con aumenti fino al 162% rispetto ai livelli sovvenzionati mantenuti per oltre vent’anni.

Questo passaggio segna una rottura storica. Per decenni, i carburanti a basso costo sono stati uno degli strumenti principali attraverso cui lo Stato boliviano ha garantito stabilità sociale e consenso politico. Eliminare o ridurre i sussidi significa trasferire il costo della crisi direttamente sulla popolazione, con conseguenze potenzialmente esplosive sul piano sociale.

Il governo ha tentato di mitigare l’impatto introducendo un’esenzione fiscale temporanea sugli idrocarburi importati e promuovendo l’uso di biocarburanti, attraverso l’integrazione di additivi vegetali. Ma queste misure, pur importanti, non affrontano il problema strutturale: la Bolivia è entrata in una fase di vulnerabilità energetica.

La crisi attuale è il risultato di una dinamica di lungo periodo. Per anni, la Bolivia ha beneficiato delle esportazioni di gas naturale, soprattutto verso Brasile e Argentina, che hanno garantito entrate fiscali elevate e stabilità macroeconomica. Ma il progressivo esaurimento dei giacimenti, la riduzione degli investimenti e la mancanza di nuove scoperte significative hanno eroso la base produttiva del Paese.

Il paradosso è evidente: uno Stato ricco di risorse energetiche si trova oggi costretto a importare petrolio per sostenere il proprio sistema economico. Questo passaggio rappresenta una perdita di sovranità energetica e, inevitabilmente, una riduzione del margine di autonomia strategica.

Sul piano geoeconomico, la dipendenza dalle importazioni espone la Bolivia alle fluttuazioni dei mercati internazionali e alle dinamiche geopolitiche globali. Il prezzo del petrolio, le condizioni di accesso ai mercati e le relazioni con i fornitori diventano fattori determinanti per la stabilità interna.

La carenza di carburanti non è solo un problema economico, ma una questione di sicurezza nazionale. Il gasolio è essenziale per il funzionamento del settore agricolo, che rappresenta una componente chiave dell’economia boliviana. Senza carburante, si blocca la produzione agricola, si interrompono le catene di approvvigionamento e aumenta il rischio di crisi alimentare.

Non è un caso che il governo abbia affiancato alle misure energetiche anche interventi per facilitare l’importazione di soia e promuovere la produzione di biocarburanti. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dagli idrocarburi tradizionali e costruire una maggiore resilienza energetica. Ma si tratta di una strategia che richiede tempo, investimenti e stabilità politica.

La crisi boliviana si inserisce in un contesto internazionale segnato da una crescente competizione per le risorse energetiche. In un sistema globale sempre più frammentato, la sicurezza energetica è diventata una componente centrale della sovranità nazionale.

Per la Bolivia, la perdita di autosufficienza energetica significa una maggiore esposizione alle pressioni esterne e una riduzione della capacità di influenzare il proprio destino economico. Il Paese rischia di passare da esportatore strategico a importatore vulnerabile, con tutte le implicazioni che questo comporta sul piano politico e sociale.

La decisione di autorizzare l’importazione di petrolio non è quindi solo una risposta a una crisi contingente. È il segnale di una transizione forzata, che segna la fine di un ciclo storico e l’inizio di una nuova fase, in cui la Bolivia dovrà ridefinire il proprio modello economico e la propria posizione nel sistema energetico globale.

In definitiva, la crisi energetica boliviana dimostra una verità fondamentale: la sovranità energetica non è una condizione permanente, ma un equilibrio fragile, che può essere perso quando la capacità produttiva interna non è più in grado di sostenere le esigenze di uno Stato.