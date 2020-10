Bolivia. Luis Arce del partito MAS ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali

di Alberto Galvi –

Luis Arce del partito MAS (Movimento al Socialismo), avrebbe vinto le elezioni presidenziali boliviane del 18 ottobre scorso al primo turno con più del 50 per cento dei voti, imponendosi su Carlos Mesa della CC (Comunidad Ciudadana) seguito da Luis Fernando Camacho di Creemos.

Secondo l’articolo 16 della Costituzione politica boliviana, il candidato che ottiene al primo turno il 50 per cento più uno dei voti validi o il minimo del 40 per cento con un vantaggio di almeno il 10 per cento sulla seconda candidatura ha vinto le elezioni presidenziali.

Questo risultato garantirebbe il ritorno al potere del MAS, dopo le turbolenti dimissioni di Morales nel novembre 2019 in seguito alle denunce di frode elettorale.

Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Áñez chiede pazienza per attendere i risultati elettorali definitivi, anche se il risultato è già stato riconosciuto. Della stessa opinione è il presidente del TSE (Tribunal Supremo Electoral) della Bolivia, Salvador Romero, che ha chiesto ai cittadini e ai partiti politici la pazienza per conoscere i risultati definitivi delle elezioni.

Ricordiamo che Arce è stato l’ex ministro dell’Economia e delle finanze del governo di Evo ed è stato l’artefice delle riforme che hanno portato al decollo economico la Bolivia.