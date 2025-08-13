Bolivia. Verso le urne: sfida serrata tra Doria Medina e “Tuto” Quiroga

di Paolo Menchi –

A pochi giorni dalle elezioni generali in Bolivia, i sondaggi delineano un testa a testa tra due leader di centrodestra: l’imprenditore Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) e l’ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (coalizione Libre). Secondo Ipsos Ciesmori e Captura Consulting, i due oscillano rispettivamente intorno al 21% e al 20%, mentre un rilevamento di Spie SRL li inverte di posizione, confermando l’equilibrio e rendendo probabile un ballottaggio il 19 ottobre.

Il panorama politico è condizionato da un dato inedito: circa il 30% dell’elettorato risulta indeciso, propenso al voto nullo o bianco. Questo fenomeno è alimentato dall’ex presidente Evo Morales, inabilitato a candidarsi, che dal suo feudo nel Chapare promuove il voto nullo come atto di protesta contro il governo di Luis Arce.

La sinistra boliviana, dopo quasi vent’anni di dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), affronta la sua prova più dura. Andrónico Rodríguez, delfino di Morales, è crollato sotto l’8%, mentre il candidato vicino al governo, Eduardo del Castillo, è fermo al 2%. La crisi economica, con un’inflazione al 24,8% e carenza di dollari per l’esaurimento delle riserve, ha eroso il consenso del MAS, aggravato dalle divisioni interne e dal ritiro della candidata Eva Copa per presunta “persecuzione política”.Certamente Evo Morales ha pesanti responsabilità, infatti, con il perseguimento di un ennesimo mandato presidenziale ha distrutto la sinistra.

Nonostante il vantaggio nei sondaggi, Doria Medina e Quiroga riflettono una destra frammentata, capace di intercettare il malcontento ma non di entusiasmare un elettorato polarizzato e diffidente. L’incognita del voto rurale, storicamente sottorappresentato nei sondaggi, e la quota altissima di indecisi potrebbero ancora ribaltare le previsioni.

Il 17 agosto i boliviani sceglieranno presidente, vicepresidente e l’Assemblea Legislativa per il quinquennio 2025-2030. Per la prima volta dal 2005, il MAS rischia di perdere il potere già al primo turno o di essere spinto al ballottaggio da un voto di protesta che segna la fine di un’epoca.