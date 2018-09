Bolzano, 19.9.18: IV Seminario italo-russo

IV Seminario italo-russo a Bolzano

Mercoledì, 19 settembre 2018 (dalle 9.30 alle 13.40)

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A

Via Alto Adige, 60 (piano III) – Bolzano

Il rapporto tra Italia e Russia e tra l’Alto Adige e il più grande Paese eurasiatico sotto la lente del IV Seminario italo-russo di Bolzano, organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, IDM – Innovation Development Marketing – Sud Tirol Alto Adige, Camera di Commercio di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. All’ordine del giorno: il punto sui rapporti commerciali tra l’Italia e la Russia e tra i distretti produttivi e innovativi della Provincia di Bolzano con la Federazione Russa, a partire dal focus su smart cities and communities.

Intervengono:

Michl EBNER, Presidente Camera di Commercio di Bolzano; Arno KOMPATSCHER, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Sergey CHERJOMIN, Ministro del Governo di Mosca, Direttore Dipartimento delle relazioni economiche internazionali della città di Mosca; Alexander NIKONOV, Vice Governatore della Regione di Lipetsk; Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Hansjörg PRAST, CEO IDM Südtirol – Alto Adige; Ilaria VESCOVI, Amministratore Delegato Tecnoclima Spa, Vicepresidente Confindustria Trento; Igor KARAVAEV, Rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia; Fabrizio ALFANO, Direttore Commerciale Imprese Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Intesa Sanpaolo; Remo TAROLLI, Partner Studio Legale Tarolli; Andrei ERMAK, Ministro per il Turismo della regione di Kaliningrad; Ilya KUZMIN, Vice Capo del Dipartimento delle Relazioni Economiche Estere e Internazionali di Mosca; Walter HUBER, Membro del CdA di Istituto Innovazioni Tecnologiche Bolzano; Aleksander PARFYONOV, Presidente Vist Energy del Gruppo Akvist (risparmio energetico); Heinrich HAFNER, CEO Hafner Srl; Elena CHUPINA, Presidente Associazione Regionale del Turismo della Regione di Altai; Paolo VISKANIC, CEO R3 GIS Srl; Vladimir KALYUTA, Direttore per la Regione di Altai, Banca Intesa Russia.

In allegato il programma dettagliato.