Brasile. Tripodi conclude missione con intervento a UNHCR e visita a Istituto di Cultura San Paolo

Farnesina –

Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi, ha concluso la missione di sistema a San Paolo, con la partecipazione su invito di UNHCR al seminario “Operazione Accoglienza”, programma del governo brasiliano per gestire la crisi migratoria dal Venezuela, cui la ong italiana AVSI offre un contributo di primo piano.

Tripodi, congratulandosi con i responsabili della ONG, ha sottolineato l’efficace ruolo dell’Italia nel campo della cooperazione. In particolare, a sostegno delle attività di UNHCR in America Latina, con risorse pari a 8,9 milioni di euro dal 2020, di cui 4,5 mln per progetti in Brasile, Colombia e Perù.

Accompagnata dall’ambasciatore Alessandro Cortese e dal console generale a San paolo Domenico Fornara, il sottosegretario ha successivamente visitato la mostra “Forme e Colori dell’Italia preromana, Canosa di Puglia”, ospitata dal locale Istituto Italiano di cultura, e il cui successo di visitatori ha confermato il grandissimo potenziale della domanda di cultura italiana in Brasile, anche quando l’offerta tocca temi meno noti al grande pubblico d’oltreoceano.