Brunei. La successione entra nel governo: il sultano prepara la nuova generazione

di Giuseppe Gagliano –

Il rimpasto di governo annunciato dal sultano Hassanal Bolkiah segna un passaggio importante per il futuro del Brunei e rafforza il ruolo della famiglia reale nella gestione dello Stato. L’ingresso nel governo dei principi Abdul Malik e Abdul Mateen viene letto come un chiaro segnale di preparazione della successione in uno dei pochi sultanati assoluti rimasti al mondo.

A settantanove anni, dopo quasi sei decenni di regno, Hassanal Bolkiah continua a concentrare nelle proprie mani le principali leve del potere come primo ministro, ministro della Difesa e ministro delle Finanze. Tuttavia, la promozione dei figli a incarichi ministeriali mostra la volontà di costruire una transizione graduale, evitando incertezze politiche e consolidando la continuità dinastica.

Il principe Abdul Malik è stato inserito nell’Ufficio del Primo Ministro, cuore dell’apparato amministrativo del Paese, mentre Abdul Mateen ha ricevuto il portafoglio degli Esteri. Una scelta che attribuisce al principe, già molto popolare a livello internazionale, il compito di rafforzare la presenza diplomatica del sultanato in una fase di crescente competizione geopolitica nell’Indo-Pacifico.

Il messaggio della monarchia è chiaro: rinnovare l’immagine dello Stato senza modificarne la struttura. Il sistema resta fortemente centralizzato e dinastico, ma punta a presentarsi come più moderno e preparato alle sfide economiche e internazionali dei prossimi anni.

Sul piano economico, il Brunei continua a dipendere in larga misura dalle esportazioni di petrolio e gas. Le recenti tensioni internazionali hanno favorito un aumento delle entrate energetiche, ma il modello economico del sultanato resta vulnerabile alle oscillazioni dei mercati globali. Per questo il governo ha avviato una riorganizzazione amministrativa che punta a rafforzare commercio, industria e diversificazione produttiva.

I sussidi energetici continuano a rappresentare uno degli strumenti principali attraverso cui la monarchia mantiene il consenso interno. Lo Stato garantisce benessere e stabilità sociale grazie alle rendite degli idrocarburi, ma il mantenimento di questo equilibrio diventa sempre più oneroso in un contesto di trasformazione economica e crescente competizione regionale.

La riforma che trasforma il Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo in Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria conferma la consapevolezza della leadership riguardo alla necessità di ridurre la dipendenza dagli idrocarburi. Turismo, servizi finanziari islamici, logistica e nuove attività industriali sono considerati settori strategici per il futuro del Paese.

Anche sul piano geopolitico il Brunei cerca di adattarsi a un contesto più complesso. Situato nel cuore del Sud-Est asiatico e affacciato sul Mar Cinese Meridionale, il sultanato mantiene tradizionalmente una politica estera prudente, cercando di preservare relazioni equilibrate sia con la Cina sia con gli Stati Uniti. La nomina di Abdul Mateen agli Esteri potrebbe contribuire a rendere più visibile il ruolo internazionale del Paese senza alterarne la tradizionale cautela diplomatica.

Il rimpasto include inoltre una maggiore presenza femminile nelle istituzioni, con la conferma del ministro dell’Istruzione e la nomina di tre viceministri donne. Un segnale di modernizzazione che non modifica la natura del sistema politico, ma contribuisce a rafforzarne l’immagine interna ed esterna.

Dietro la redistribuzione degli incarichi emerge una strategia precisa: preparare il futuro senza mettere in discussione l’attuale equilibrio di potere. Il Brunei non punta a cambiare il proprio modello politico, ma a renderlo più resistente alle sfide della successione, della trasformazione economica e della crescente competizione geopolitica nell’Indo-Pacifico. Il vero obiettivo del sultano è garantire che il passaggio alla nuova generazione avvenga senza scosse, preservando stabilità, continuità e controllo dinastico dello Stato.