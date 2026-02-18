Cambogia. Cessate-il-fuoco con la Thailandia, ma la tregua é fragile

di Giuseppe Gagliano –

La scena è questa: un cessate-il-fuoco firmato a fine dicembre, un accordo “di pace” già fallito nel giro di poche settimane, e un confine che continua a bruciare sotto la cenere. Hun Manet dice che la Thailandia “occupa” territorio cambogiano, Bangkok ribatte che mantiene solo le posizioni previste dalle misure di de-escalation. In mezzo ci sono i fatti materiali, non le formule diplomatiche: container, filo spinato, zone interdette, residenti che non possono rientrare. È il linguaggio tipico delle crisi di frontiera che si vogliono congelare senza risolverle: si pianta un segno sul terreno e poi lo si difende con la narrazione.

Il punto politico è che la tregua regge finché nessuno ha convenienza a farla saltare. Ma Hun Manet, nella sua prima grande uscita con la stampa internazionale, sceglie di dire che la situazione è “fragile”: tradotto, basta poco per tornare ai combattimenti.

La richiesta cambogiana di far ripartire la Commissione congiunta per i confini sembra ragionevole: misurare, delimitare, riportare la contesa su binari tecnici. Ma proprio qui sta l’ambiguità. La “tecnica” nei confini contestati è politica travestita: chi accetta la commissione accetta anche il terreno negoziale, i trattati richiamati, le mappe usate come riferimento. Ecco perché Bangkok prende tempo, e perché Phnom Penh insiste ora che le elezioni thailandesi sono finite: Hun Manet vuole togliere alla Thailandia la scusa del calendario interno e costringerla a scegliere tra due opzioni scomode, accettare la verifica o assumersi la responsabilità di bloccarla.

Nel frattempo, ogni giorno che passa consolida le posizioni sul terreno. Ed è qui che una crisi “tecnica” diventa un fatto compiuto.

I peggiori scontri degli ultimi dieci anni, scoppiati a luglio, hanno prodotto due effetti classici: sfollati e commercio interrotto lungo un confine lunghissimo. Quando succede, la frontiera smette di essere solo una linea sulla mappa e diventa un problema economico quotidiano: merci che non passano, prezzi che salgono nelle province, catene logistiche spezzate, margini politici per la retorica patriottica.

Hun Manet sostiene che il premier thailandese abbia “cavalcato” il nazionalismo durante la campagna. È un’accusa che serve a due cose: spiegare perché la Thailandia non si muove e, insieme, preparare la propria opinione pubblica a un eventuale irrigidimento. Perché se il vicino “occupa”, allora la risposta non può essere solo pazienza.

C’è poi l’elemento esterno: la mediazione attribuita a Trump, e soprattutto l’uso propagandistico di quel risultato. Il “Board of Peace” nasce per un piano su Gaza, ma viene presentato come struttura esportabile, un ombrello politico da stendere su altre crisi per certificare leadership e successo. Per Hun Manet è utile: portare la questione dentro un circuito di attenzione americana significa alzare il costo di una nuova escalation. Ma è anche un rischio: se la pace diventa un trofeo da esibire, la tentazione è di dichiararla “riuscita” anche quando è solo un congelamento armato.

E infatti l’accordo di ottobre 2025 è crollato quasi subito. Un dettaglio che pesa: indica che l’architettura negoziale era più fragile della narrazione.

Hun Manet prova a riposizionare la Cambogia: rapporti più cordiali con Washington, senza rompere con Pechino. È la solita formula dell’equidistanza sovrana, ma qui ha una specificità: il Paese viene da anni di avvicinamento alla Cina, e la base navale di Ream, potenziata con supporto cinese, è un simbolo che gli americani leggono in chiave strategica, non commerciale.

Dire “non si escludono a vicenda” significa chiedere agli Stati Uniti una cosa difficile: accettare una Cambogia che coopera in sicurezza con Washington ma mantiene un legame strutturale con la Cina. È una linea da piccolo Stato che cerca coperture multiple, non una conversione.

Il pezzo mette sul tavolo anche il tema interno: diritti umani, libertà di stampa, e l’enorme problema dei centri di truffe informatiche. Hun Manet prova a ridefinire la democrazia includendo salute, istruzione, libertà di stampa, ma l’indice sulla libertà dei media e le detenzioni di giornalisti restano un macigno reputazionale. E sulle truffe online c’è un ulteriore livello: gli Stati Uniti hanno già usato sanzioni mirate, segno che considerano il fenomeno non solo criminale ma anche geopolitico, perché colpisce cittadini e sistemi finanziari di mezzo mondo.

Per Phnom Penh il messaggio è: stiamo intervenendo, stiamo preparando una legge, non siamo complici. Per Washington la domanda implicita è un’altra: quanto controllo reale ha lo Stato su questi ecosistemi, e quanto invece li tollera perché portano denaro e reti?

Questa crisi non riguarda solo un tratto di territorio. È una prova di sovranità per la Cambogia e una prova di credibilità per la Thailandia. È un banco di test per la nuova postura di Hun Manet e per la capacità degli Stati Uniti di “certificare” stabilità senza costruirla davvero. Finché il confine resta segnato da ostacoli fisici e da popolazioni che non rientrano, la pace è un titolo, non un fatto. E in Asia sudorientale, quando la pace è un titolo, la guerra resta sempre un’opzione di riserva.