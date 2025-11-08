Camerun. L’eterna presidenza di Paul Biya: potere, repressione e declino politico

di Giuseppe Gagliano –

Un giuramento senza credibilità

A 92 anni, Paul Biya ha giurato per l’ottava volta come presidente del Camerun, in un rituale che non celebra la democrazia, ma ne certifica la sua fine. Le elezioni del 12 ottobre, segnate da brogli sistematici, intimidazioni e violenze di Stato, hanno confermato un potere personale che resiste da oltre quattro decenni, alimentato da un sistema clientelare e militare che soffoca ogni forma di opposizione. Mentre Biya prometteva un futuro “unito, stabile e prospero”, il Paese sprofondava in una nuova spirale di repressione e rabbia popolare.

Le proteste esplose dopo il voto hanno scosso Douala, Garoua e le principali città del Camerun. Secondo fonti delle Nazioni Unite, le forze di sicurezza hanno ucciso 48 civili, molti dei quali colpiti a sangue freddo o picchiati a morte. Il governo ha ammesso solo cinque vittime, ma i rapporti di organizzazioni indipendenti e attivisti parlano di un bilancio molto più pesante. A Douala, roccaforte industriale e simbolo della modernità africana, i gendarmi hanno aperto il fuoco sui manifestanti, mentre nel Nord, roccaforte del candidato dell’opposizione Issa Tchiroma, la repressione ha assunto i tratti di una vendetta politica.

Per Tchiroma, ex ministro divenuto principale rivale di Biya, le elezioni del 2025 non sono state una competizione, ma “un furto di sovranità”. Con il 35% dei voti ufficiali contro il 53% del presidente uscente, ha denunciato un colpo di Stato mascherato da voto popolare. La Corte Costituzionale, composta da giudici nominati dal regime, ha respinto ogni ricorso, ribadendo una tradizione di fedeltà al potere esecutivo che dura da decenni. Il popolo camerunese, privato di strumenti di partecipazione reale, ha risposto con il silenzio forzato di un lockdown nazionale imposto dall’opposizione come forma estrema di disobbedienza civile.

Il Camerun è oggi una democrazia solo di nome. Biya, salito al potere nel 1982 e sopravvissuto a crisi, guerre e scandali, governa un Paese che conosce più la paura che la libertà. La riforma costituzionale del 2008, che abolì i limiti di mandato, gli garantì la possibilità di regnare a vita. Da allora, l’apparato di sicurezza è diventato la vera spina dorsale dello Stato, mentre il presidente trascorre lunghi periodi in Europa, lasciando la gestione quotidiana a un’élite di fedelissimi e familiari.

Sul piano economico, il Camerun rimane prigioniero di una crescita diseguale e di un sistema corrotto che arricchisce la burocrazia centrale e marginalizza le periferie. Le regioni anglofone, teatro di una lunga insurrezione separatista, continuano a subire operazioni militari che aggravano la crisi umanitaria. Il 70% della popolazione ha meno di 35 anni: una generazione nata e cresciuta sotto un solo presidente, esclusa dal potere e sempre più attratta dalle sirene dell’emigrazione o della lotta armata.

La stabilità apparente del Camerun è funzionale agli interessi esterni. Per gli Stati Uniti e la Francia, Biya rappresenta un garante contro il caos nel bacino del Lago Ciad, dove agiscono Boko Haram e gruppi jihadisti affiliati all’ISIS. Per questo, le condanne internazionali per le violenze post-elettorali restano tiepide. L’unica voce più netta è arrivata dal senatore repubblicano Jim Risch, che ha denunciato una “rielezione farsa” e le detenzioni arbitrarie di cittadini americani, ma senza conseguenze politiche concrete.

Il Camerun di Biya è un laboratorio dell’autocrazia africana del XXI secolo: un regime che sopravvive grazie al controllo delle forze armate, all’inerzia delle potenze occidentali e all’assenza di un’opposizione unita. La promessa di un Paese “unito e prospero” si infrange contro una realtà fatta di paura, disuguaglianza e corruzione endemica. Mentre il presidente più anziano del mondo rinnova il suo giuramento, milioni di giovani camerunesi guardano altrove, alla ricerca di un futuro che il loro Paese, prigioniero del potere personale, non è più in grado di offrire.