Canada. Ottawa cerca ossigeno in Asia, Washington risponde con la minaccia dei dazi

di Giuseppe Gagliano –

Quando Trump scrive che il Canada “si sta autodistruggendo” per un’intesa con Pechino, non sta commentando un dossier commerciale. Sta impartendo un ordine politico. La sostanza è semplice: un alleato non è libero di diversificare se quella diversificazione tocca la Cina. E se lo fa, paga. La minaccia del Segretario al Tesoro Scott Bessent, dazi al cento per cento se Ottawa diventasse un canale per l’ingresso dei beni cinesi nella catena produttiva statunitense, è la traduzione tecnica di quel messaggio: il Nord America integrato è un’arma a doppio taglio, perché l’integrazione consente anche la punizione.

Il pretesto sono i veicoli elettrici: l’accordo che consentirebbe l’ingresso sul mercato canadese di una quota annuale di auto elettriche cinesi con l’aliquota di favore e l’esenzione dalla sovrattassa del cento per cento introdotta nel 2024. Ma il bersaglio vero è la permeabilità della filiera automobilistica nordamericana, dove componenti e semilavorati attraversano più volte il confine. Washington teme che il vantaggio di costo di Pechino si infiltri nella produzione, aggiri le barriere e arrivi al consumatore statunitense senza pagare il prezzo politico che Trump vuole imporre alla Cina.

Il Canada esporta oltre i due terzi delle sue vendite estere negli Stati Uniti. Questa dipendenza è stata per decenni una garanzia: accesso al mercato più ricco del mondo, regole comuni, frontiera di fatto economica. Ora diventa una fragilità strutturale. Perché quando la politica commerciale viene trasformata in strumento coercitivo, l’integrazione non è più un vantaggio: è un guinzaglio.

Ottawa prova a costruirsi un margine, riallacciando canali con Pechino e mostrando di avere alternative. Ma l’alternativa è parziale e rischiosa: la Cina è un mercato e un investitore, non un sostituto dell’ecosistema nordamericano. La scommessa canadese è guadagnare tempo e respiro senza rompere il patto di fondo con Washington. Il problema è che Trump tende a leggere il “tempo” come insubordinazione.

Non c’è nulla di militare in un contingente di 49.000 veicoli elettrici, eppure il linguaggio usato è quello della sicurezza: “canale”, “infiltrazione”, “minaccia alla filiera”. È una militarizzazione del commercio. In questa logica il Canada non è un partner, ma un tratto di frontiera da rendere impermeabile. L’obiettivo non è solo proteggere l’industria: è impedire che l’alleato diventi zona grigia tra blocchi.

La conseguenza strategica è evidente: se un Paese viene trattato come rischio, finirà per comportarsi da rischio. Non perché voglia cambiare campo, ma perché dovrà ridurre la sua esposizione a ricatti ripetuti. E questo porta a una corsa alla “ridondanza” delle catene, cioè a duplicazioni costose, scorte più alte, investimenti meno efficienti. Una logica da economia di guerra applicata alla produzione civile.

Trump non si limita alla minaccia tariffaria. Riprende un tema di umiliazione simbolica: definire il premier canadese come se fosse un amministratore locale, suggerire il Canada come “cinquantunesimo Stato”, evocare persino annessioni. Sono provocazioni, certo, ma servono a un obiettivo concreto: indebolire l’idea stessa di autonomia decisionale canadese e trasformare ogni scelta esterna di Ottawa in un atto da autorizzare.

Qui la Cina conta fino a un certo punto. Il punto vero è l’obbedienza. Se un alleato storico può essere trattato così, il messaggio agli altri è netto: la fedeltà non è più un dato, è una prova quotidiana.

La reazione canadese, almeno nelle dichiarazioni, è prudente: nessuna intenzione di accordo di libero scambio con la Cina, rispetto degli impegni nordamericani, correzione di problemi emersi negli ultimi anni. È la classica postura delle potenze medie: sicurezza con gli Stati Uniti, ma diversificazione economica e un minimo di autonomia normativa per non restare schiacciate.

Questo è il punto che fa paura a Washington: la fine della logica binaria. Non più “o con noi o contro di noi”, ma alleanze parziali, sovrapposte, transazioni caso per caso. E poiché le catene di approvvigionamento di minerali essenziali, energia pulita, semiconduttori e farmaci sono globali, chiedere un distacco totale dalla Cina significa imporre costi che molti alleati non vogliono più sostenere. Tecnicamente si può fare. Economicamente si paga. Politicamente si rischia di spaccare l’alleanza.

Trump presenta la pressione sul Canada come protezione dell’industria statunitense e della società nordamericana. Ma ogni strappo con Ottawa accelera esattamente ciò che Washington dice di voler evitare: la ricerca di alternative, l’apertura di canali con altri partner, la costruzione di margini di autonomia. In sostanza, la Casa Bianca vuole un alleato disciplinato e finisce per fabbricare un alleato inquieto.

Se la minaccia dei dazi diventasse politica concreta, il Canada sarebbe costretto a scegliere tra danno immediato e riorientamento graduale. E qui sta la vera posta: non l’accordo sui veicoli elettrici, ma la domanda su chi comanda nel Nord America e a quali condizioni. Perché la frase più rivelatrice non è quella sulla Cina che “divora” il Canada. È l’idea che un Paese “viva grazie” a un altro e debba mostrarsi grato. Quando la gratitudine diventa criterio di politica estera, la crisi non è commerciale: è di sovranità.