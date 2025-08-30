Centrafrica. Società emiratina costruisce una centrale solare

di Giuseppe De Santis –

La Repubblica Centrafricana è uno degli stati più poveri al mondo e questo è dovuto non solo alla mancanza di sicurezza, ma anche al mancato accesso della maggior parte degli abitanti all’energia elettrica.

Per affrontare il problemi lo scorso marzo la Repubblica Centrafricana ha firmato un accordo con gli Emirati Arabi Uniti al fine di attrarre investimenti, e da subito la società emiratina Global South Utilities ha iniziato i lavori per la costruzione di una centrale solare a Sakai che sarà in grado di produrre 50 megawatt di energia elettrica.

Questa centrale fornirà elettricità a più di 300 mila famiglie e avrà anche un sistema di accumulo a batterie per una capacità di 10 megawatt.

Oltre a creare migliaia di posti di lavoro, questa centrale eviterà l’immissione nell’atmosfera di 50 mila tonnellate di anidride carbonica.

Al fine di diversificare la propria economia, da tempo gli EAU investono in progetti green in tutta l’Africa, aumentando contestualmente la propria influenza nel continente..