Centrali nucleari, sicurezza e risorse: la Russia avanza in Africa

di Giuseppe Gagliano –

La dinamica conflittuale nella relazioni internazionali è una costante. Ebbene la Russia, allo scopo porre in essere una proiezione di potenza in grado di aggirare da un lato l’espansione della Nato a destra e dall’altro lato la Via della seta cinese sta reinvestendo sotto il profilo militare, petrolifero e addestrativo in Africa sia in funzione anticinese che in funzione antifrancese.

Durante la Guerra Fredda Mosca sapeva rendersi indispensabile ai movimenti di liberazione nazionale di ispirazione marxista e supportava il diritto dei popoli all’autodeterminazione purché le consentissero di affermarsi come potenza economica e militare antiamericana. Ufficiali sovietici erano presenti indirettamente o direttamente nella maggior parte dei teatri africani. I casi del Mozambico e dell’Angola sono una perfetta illustrazione di questa partnership legata al contesto della decolonizzazione contro il Portogallo. L’ex impero sovietico sapeva come organizzare e addestrare i quadri delle future rivoluzioni invitandoli a studiare all’Università Patrice Lumumba di Mosca.

Ebbene, il fatto che Mosca abbia cancellato 20 miliardi di dollari di debito di gran parte dei paesi africani non rientra certo in una scelta di natura altruistica, bensì in una logica di sfere di influenza.

Sullo sfondo della multipolarizzazione delle relazioni internazionali e della realpolitik esacerbata, l’Africa è ancora una volta teatro di giochi di influenza come nell’era della Guerra Fredda.

Se la Cina ha posto in essere una logica di proiezione di potenza in Africa per sfruttare il sottosuolo ricco di materie prime e minerali (diamanti, bauxite, oro, litio, rame …) e promuovendo nel contempo il rapido sviluppo dei territori attraverso la costruzione di ponti, autostrade e ferrovie che facilitano il routing della ricchezza raccolta, i russi si stanno concentrando maggiormente sulla sicurezza e le forze dell’ordine. La loro presenza è infatti relativa alla conclusione di accordi militari e dall’invio di consiglieri militari e istruttori. Ma Mosca non dimentica la fornitura di materie prime a basso costo. Infatti Il settore minerario sembra essere preferito dalla Russia, che, attraverso il gigante Rusal sfrutta le miniere di bauxite Dian-Dian in Guinea. Sebbene ricca di diamanti, la Russia ha rilevanti difficoltà a sfruttare in modo efficiente le risorse degli Urali a causa delle temperature proibitive. In queste condizioni l’accesso privilegiato al mercato angolano offerto ad Alrosa consentirà una fornitura significativa del paese. Inoltre la società si sta espandendo in Zimbabwe, dove è pronta a condividere tutte le sue tecnologie e know-how con i suoi colleghi in modo che lo Zimbabwe possa prendere piede nel mercato globale delle miniere di diamanti.

Uno degli accordi più ambiziosi è stato concluso tra Mosca e l’Angola sulla fornitura a Lunanda di un satellite per le telecomunicazioni, il primo del paese. Ma a causa di problemi tecnici durante il lancio a dicembre 2017, un nuovo modello Angosat-2 dovrebbe essere lanciato dal cosmodromo di Baikonur entro il 2020.

Ma Le collaborazioni russe con i paesi africani non si limitano al settore aerospaziale e militare. Infatti gli accordi commerciali sono un’opzione per mantenere un certo controllo. Questo è il caso degli accordi che riguardano le forniture di petrolio e la loro protezione, e Mosca si è concentrata sull’Algeria: nel 2018 la società statale Sonatrach e Transneft hanno stipulato due contratti per proteggere l’infrastruttura di trasporto e stoccaggio di idrocarburi liquidi.

Le partnership energetiche si estendono anche al nucleare, dal momento che Mosca ha firmato un accordo con il governo dello Zambia a fine novembre 2018 per la costruzione di un reattore di ricerca, che dovrebbe iniziare la costruzione nel 2019. Questa firma è stata preceduta dalla conclusione di un contratto di cooperazione per la costruzione di un centro per la scienza e la tecnologia nucleare, che si è svolto nel febbraio 2018. Infine la Russia ha soppiantato Washington in Egitto costruendo la prima centrale nucleare del paese, segnando un cambiamento di postura degli egiziani. Il governo egiziano è stato abbandonato da Barack Obama durante la rivoluzione del 2011, sulla scia della Primavera araba che porterà alla caduta del presidente Mubarak e alla venuta al potere dei Fratelli Musulmani. La Russia ha anche sostenuto la Nigeria nella sua ambizione di sviluppo nucleare, in quanto entrambi i partner hanno firmato accordi per la costruzione, la gestione degli impianti e un centro di ricerca., ed il complesso sarà progettato dalla ditta russa Rosatom. Il nucleare sta dimostrando di essere il soggetto principale degli accordi quadro firmati da Mosca con paesi come il Ruanda o il Kenya, il cui sviluppo offre una grande opportunità per il gigante Rosatom.

Due paesi illustrano questa nuova ambiziosa politica della Russia sul continente, che preoccupa le ex potenze coloniali: il Sudan e la Repubblica Centrafricana.

Il Sudan sta dimostrando di essere un paese strategico per Mosca nella sua riconquista di influenza in Africa. La presenza russa si concretizza in due forme, quella energetica e militare: un piano è stato firmato nel dicembre 2018 con Khartoum per la costruzione di una centrale nucleare affidata a Rosatom. Il regime del generale al-Bashir, pesantemente criticato a livello internazionale, poteva contare sul sostegno del regime di Vladimir Putin per garantire un certo ordine e per addestrare sul posto le truppe della compagnia mercenaria Wagner, ed anche se il trentennale presidente è stato deposto, le cose non sembrano essere cambiate.

La Repubblica Centrafricana, l’ex impero di Jean-Bedel Bokassa I, vicino al presidente Giscard d’Estaing, sta diventando il principale alleato della Russia nella regione. Dall’operazione Sangaris guidata da Parigi, la calma non è completamente tornata a Bangui e una larga parte del territorio nazionale non è sotto il controllo totale dello Stato. Le milizie armate continuano a rappresentare una minaccia. Se prima la sicurezza del capo dello Stato era stata affidata ai Caschi blu, agendo nell’ambito del mandato di MINUSCA (missione dell’ONU in Africa centrale), adesso

sono le forze speciali russe a scortare il presidente. Per garantire il regime contro ogni tentativo di colpo di stato, Mosca ha nominato un consigliere per la sicurezza del presidente, Valery Zakharov. La Francia sta gradualmente perdendo terreno su questo territorio. L’esempio più eloquente è il blocco avviato dalla Russia per la fornitura di armi dalla Francia a Bangui. Le armi in questione, AK-47 che sono state sequestrate nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen dalla fregata “La Provence”, alla fine saranno consegnate in ritardo. Data la situazione nel paese da quando è iniziata la terza guerra civile nel 2013, l’ONU ha votato un embargo sulle armi nella Repubblica Centrafricana per prevenire possibili massacri. Tuttavia, a seguito dei negoziati diplomatici, Mosca ha raggiunto un accordo nel dicembre 2017 per inviare equipaggiamenti militari alle Forze armate centrafricane (FACA). Le prime consegne sono avvenute nel gennaio 2018. Il paese, diviso tra le milizie Seleka (ma a maggioranza musulmana) fedele al presidente Michel Djotidia, e le milizie anti-balaka (maggioranza cristiana e animista) a sostegno del presidente François Bozizé, sono state lasciate sole e la Russia ha approfittato della situazione inviando quasi 300 istruttori per addestrare le FACA, un simbolo forte. Le consegne di armi da parte della Russia tra gennaio e febbraio 2018 consistevano in 6.200 Ak-47, 900 Makarov, 270 RPG 7 e 20 cannoni antiaerei.

Come ai tempi dell’impero sovietico gli ufficiali africani vengono addestrati nelle accademie russe. Repubblica Centrafricana, Burkina Faso, Angola, Ruanda e Congo hanno firmato accordi, tra cui la fornitura di armi russe e l’addestramento dei loro ufficiali. Infatti L’Africa attrae il 42% delle esportazioni di armi russe.