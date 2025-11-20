China Earthquake in visita alla Città della Scienza

Cs –

Città della Scienza ha ospitato una delegazione della China Earthquake Administration (CEA) volta ad approfondire le attività e i progetti dedicati alla sismologia, campo in cui Fondazione Idis è da anni impegnata in riferimento sia alla divulgazione scientifica sia nell’innovazione didattica.

La delegazione è stata accolta in Sala Saffo con una presentazione generale di Città della Scienza. A seguire, i partecipanti hanno assistito a un intervento dedicato alle attività educative e ai progetti sviluppati nel settore della sismologia, occasione per condividere metodologie, approcci interattivi e percorsi di sensibilizzazione rivolti a scuole e pubblico.

Mr. Qicheng, vicedirettore Ggnerale del Dipartimento di Scienze, Tecnologia e Cooperazione Internazionale della China Earthquake Administration, ha poi illustrato le attività della CEA. Lo spazio finale è stato dedicato a domande e discussione, favorendo un costruttivo confronto tra i rappresentanti della CEA e il team di Città della Scienza.

La visita è proseguita a Corporea, il museo interattivo del corpo umano, dove gli ospiti hanno potuto conoscere e fare esperienza diretta delle metodologie e degli strumenti sviluppati e adottati da Città della Scienza in relazione alle attività di diffusione della conoscenza scientifica in ambito museale.

A latere della visita si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Città della Scienza e Thomas Huang, direttore del China Education &Training Europe – Beijing China Innovation Research Consulting CO. Ltd, su possibili azioni da sviluppare congiuntamente a supporto delle start-up e di imprese innovative di Cina e Italia di incubazione di impresa.

La visita di stamane ha confermato l’interesse comune per la collaborazione internazionale e per la promozione della cultura della prevenzione sismica.