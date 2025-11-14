Ciad. Accordi per 6 mld con gli Eau

di Giuseppe Gagliano –

La firma di accordi per oltre sei miliardi di dollari tra Emirati Arabi Uniti e Ciad arriva mentre il Sudan sprofonda in una guerra che ridisegna l’intero equilibrio del Sahel. Per N’Djamena è un passo decisivo: con queste intese il governo di Mahamat Idriss Déby Itno assicura gran parte dei fondi necessari al piano di sviluppo nazionale fino al 2030, un progetto ambizioso che punta a trasformare uno dei paesi più poveri dell’Africa in un nodo strategico di collegamento e produzione. Per Abu Dhabi, invece, è un investimento politico prima ancora che economico: un modo per rafforzare la propria presenza nel cuore della regione più instabile del continente e riposizionarsi dopo gli errori commessi nella gestione della crisi sudanese.

I quaranta protocolli firmati durante il forum di Abu Dhabi coprono energia, agricoltura, estrazione mineraria, tessile, turismo, istruzione e industria. Un ventaglio così ampio non lascia dubbi sull’obiettivo emiratino: radicarsi nella struttura produttiva ciadiana, assicurarsi risorse naturali e creare una rete di dipendenze durature. Gli Emirati sono già diventati negli ultimi anni i principali investitori in progetti nuovi in Ciad, con un flusso globale nel continente africano che supera i cento miliardi di dollari. Nella logica del Golfo, il Ciad rappresenta un crocevia: affaccia su aree di conflitto, ospita rotte informali di oro e merci, confina con il Sudan e con la Libia, due teatri dove Abu Dhabi ha giocato partite delicate e controverse.

La guerra sudanese ha moltiplicato i flussi di rifugiati verso il Ciad e ha reso ancora più complesso il rapporto tra gli Emirati e le Forze di Supporto Rapido, la potente milizia che controlla molte miniere aurifere e che Abu Dhabi ha sostenuto, ufficialmente o meno, negli anni passati. Le ammissioni di responsabilità giunte da Anwar Gargash, figura chiave della diplomazia emiratina, hanno mostrato un cambio di tono: riconoscere gli errori per recuperare credibilità internazionale. Ma l’ombra dell’oro resta. Organizzazioni indipendenti indicano gli Emirati come destinazione privilegiata del metallo proveniente non solo dal Sudan ma anche dal Ciad e dalla Libia, spesso senza tracciabilità chiara. Ed è proprio questa dinamica che alimenta dubbi sulla reale volontà emiratina di separare commercio legale e reti opache legate ai conflitti.

Per il governo ciadiano questi accordi rappresentano una svolta. Non solo per l’entità dei finanziamenti, ma per il messaggio politico: il Paese vuole scrollarsi di dosso l’immagine di retrovia della guerra sudanese e diventare un attore autonomo nella regione. L’agenda fino al 2030 punta su infrastrutture elettriche e idriche, digitalizzazione, trasporti, navigazione interna e riforma della pubblica amministrazione. È una visione che cerca di integrare economia, coesione sociale e rafforzamento istituzionale, elementi indispensabili in una nazione segnata da colpi di Stato, instabilità cronica e pressioni migratorie.

L’ingresso massiccio degli Emirati nel Ciad non è però privo di rischi. Da un lato, gli investimenti possono dare stabilità, creare posti di lavoro e offrire al Paese alternative economiche alla dipendenza dai pochi settori tradizionali. Dall’altro lato, l’esperienza recente mostra che il sostegno del Golfo nelle zone di conflitto può trasformarsi in una leva politica difficile da controllare. Sul piano regionale, il nuovo asse Abu Dhabi–N’Djamena potrebbe influenzare la gestione della guerra sudanese, le reti di traffico aurifero e gli equilibri con Libia e Niger, in una fase in cui il Sahel si sta frammentando tra colpi di Stato, presenza di mercenari stranieri, rivalità tra potenze globali e crisi umanitarie crescenti.

I sei miliardi annunciati sono solo la punta dell’iceberg. Quello che gli Emirati cercano è un ruolo di potenza ordinatrice in Africa, capace di combinare finanza, diplomazia ed energia. Ciò che il Ciad tenta di ottenere è invece un futuro meno dipendente dall’emergenza permanente. La vera domanda è se questa convergenza porterà stabilità alla regione o se sarà il preludio a nuove tensioni, in un Sahel sempre più conteso e sempre meno prevedibile.