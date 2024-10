Cile. Tripodi incontra esponenti della collettività italiana

Farnesina –

Il sottosegretario agli Affari esteri Maria Tripodi, in visita a Santiago del Cile, ha voluto dare ampio spazio all’ascolto della comunità italiana presente nel paese. Gli incontri coordinati dall’ambasciatrice Valeria Biagiotti sono stati l’occasione per un confronto e un dialogo con esponenti della comunità italiana attivi nel settore dell’impresa come anche della cultura, della comunicazione e della scienza. Molteplici sfaccettature che rendono unica la comunità italiana in Cile.

“Questi giorni sono stati un’opportunità per celebrare le eccellenze italiane che possiamo vantare in tutti i settori del tessuto economico e sociale cileno. Italiani che contribuiscono ogni giorno con passione e professionalità alle relazioni tra Italia e Cile e rappresentano una solida base per continuare a lavorare al rafforzamento dei nostri rapporti bilaterali” ha affermato l’ambasciatrice Valeria Biagiotti.

Un’occasione per favorire uno scambio di vedute con importanti esponenti del mondo imprenditoriale e per esplorare nuove sinergie e opportunità economiche.

“È stato un vero piacere poter conoscere i membri della comunità italiana impegnati nel servizio alla collettività e che con il loro successo e dedizione quotidiana danno lustro all’ingegno dell’Italia nei campi della cultura, dell’economia, del sociale e della scienza”, ha affermato il sottosegretario Tripodi, rilevando come la missione in Cile sia nel segno della diplomazia della crescita promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Una crescita che si fonda non solo su un sano tessuto imprenditoriale, ma anche su una comunità italiana forte e coesa, che contribuisce allo sviluppo economico del Cile e che, con la sua presenza, rappresenta un ponte solido e importante tra i nostri due Paesi”.