Cina. Dazi zero all’Africa: apertura commerciale o mossa strategica globale?

di Giuseppe Gagliano –

Dal primo maggio la Cina aprirà il proprio mercato a 53 Paesi africani eliminando i dazi doganali su un’ampia gamma di prodotti, una decisione che va ben oltre il commercio e segna un passaggio chiave nella competizione globale per l’influenza sul continente. L’iniziativa, accolta positivamente da Paesi come Sudafrica e Kenya, promette nuove opportunità per esportatori e imprese africane, ma si inserisce in una strategia più ampia con cui Pechino rafforza la propria presenza economica e politica in Africa.

L’accesso preferenziale al mercato cinese rappresenta per molti governi africani un’alternativa concreta ai modelli occidentali, spesso percepiti come lenti e condizionati. La Cina si propone invece come partner immediato e pragmatico, offrendo infrastrutture, investimenti e ora anche un vantaggio commerciale diretto. L’obiettivo non è imporre scelte esplicite, ma diventare un attore indispensabile nello sviluppo economico africano.

Per economie come quella sudafricana, l’abolizione dei dazi può tradursi in un aumento delle esportazioni agricole e manifatturiere, con effetti positivi su crescita e occupazione. Il Kenya punta invece a rafforzare il proprio ruolo di hub logistico e commerciale regionale. Tuttavia, restano limiti strutturali: senza adeguata capacità produttiva, infrastrutture e standard competitivi, molti Paesi rischiano di non sfruttare pienamente l’opportunità.

Il nodo centrale riguarda l’equilibrio dei rapporti economici. L’Africa esporta prevalentemente materie prime e prodotti agricoli, mentre la Cina fornisce beni a maggiore valore aggiunto. I dazi zero potrebbero aumentare i volumi di scambio senza modificare questa asimmetria, consolidando una dipendenza già esistente. Il vero test sarà la capacità africana di usare l’accesso al mercato cinese per sviluppare industria e valore aggiunto.

La mossa di Pechino si inserisce in un contesto globale segnato da tensioni commerciali e riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. L’Africa offre risorse strategiche, mercati in crescita e peso diplomatico, elementi cruciali per la Cina nel rafforzare la propria posizione internazionale. L’iniziativa commerciale diventa così parte di un disegno più ampio che unisce economia, geopolitica e sicurezza.

Per i Paesi africani, l’offerta cinese rappresenta un’opportunità concreta ma anche un rischio. Accedere al mercato cinese è vantaggioso, ma senza coordinamento e politiche industriali comuni il continente potrebbe restare intrappolato in un modello di sviluppo squilibrato. In questo scenario, strumenti come l’area di libero scambio africana diventano decisivi per trasformare l’apertura in crescita strutturale.

La decisione di Pechino mette anche sotto pressione Europa e Stati Uniti, chiamati a rivedere il proprio approccio verso l’Africa. Criticare la strategia cinese non basta: servono alternative credibili in termini di commercio, investimenti e partenariati industriali.

L’eliminazione dei dazi segna quindi l’inizio di una nuova fase della competizione economica globale. Più che un gesto di apertura, è una leva di influenza. La sfida per l’Africa sarà trasformare questa occasione in sviluppo reale, evitando che si traduca in una nuova forma di dipendenza. La partita, più che commerciale, è strategica e destinata a giocarsi nel lungo periodo.