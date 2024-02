Cina. Il caso della spia Yang

di Giuseppe Gagliano –

Un’inchiesta dei servizi d’intelligence francesi ha messo in luce la vicenda di Yang Hengjun, ex spia della Cina, che aveva tentato di ottenere asilo in Australia prima di essere catturato da Pechino e condannato alla pena di morte, sospesa in seguito. Emergono conferme sul fatto che acquisire una nuova cittadinanza non assicura protezione per i cittadini cinesi incolpati di tradimento. Il report, datato 14 febbraio 2024, evidenzia come il presidente Xi Jinping abbia delegato al ministero della Sicurezza dello Stato cinese (MSS, noto anche come Guoanbu) la gestione delle questioni scaturite dal caso di spionaggio di Yang Hengjun. Informazioni provenienti dai servizi francesi sottolineano come questo episodio sia diventato un caso di studio per l’agenzia di intelligence, incaricata di rispondere alle proteste australiane relative alla condanna emessa il 5 febbraio a carico di Yang, ormai cittadino australiano da più di vent’anni.

Il Partito Comunista Cinese (PCC) insiste nel definire la situazione dell’accademico e autore sino-australiano, in carcere in Cina da cinque anni per accuse di spionaggio, come un affare interno. Da Pechino si evidenzia che, nonostante la cittadinanza australiana acquisita nel 2002, l’ex agente del MSS rimane profondamente legato alla sua eredità cinese.

Oltre a essere un semplice caso di doppia cittadinanza Il PCC percepisce la vicenda di Yang anche come un monito per coloro che, avendo operato all’interno del Guoanbu, hanno scelto la via dell’esilio nei paesi anglofoni o stanno valutando tale opzione, dimostrando che la fuga o il cambio di nazionalità non li metterà al riparo dalle conseguenze legali in Cina.

Per il PCC Yang non rappresenta unicamente un caso di cittadinanza australiana. Originario della provincia di Hubei, inizia la sua carriera nel ministero degli Esteri nel 1987, dopo la laurea all’Università Fudan di Shanghai. Incorporato nell’MSS, nel 1994 fu inviato sotto falso nome a Hong Kong, in vista della restituzione del territorio alla Cina da parte del Regno Unito il 1° luglio 1997. Il suo incarico all’interno del Guoanbu divenne nebuloso verso la fine degli anni ’90, quando venne “trasferito” a Washington DC come ricercatore affiliato al Consiglio Atlantico, benché in precedenza a Hong Kong le sue mansioni fossero prevalentemente commerciali piuttosto che accademiche.

Ancora formalmente cittadino cinese, Yang si trasferì in Australia dopo soli tre anni a Washington, conseguendo un dottorato all’Università di Tecnologia di Sydney (UTS) con una tesi sull’elusione della censura da parte degli attivisti politici cinesi. Yang avviò un blog in mandarino focalizzato sulla riforma politica in Cina e pubblicò una trilogia di romanzi di spionaggio, illustrando le peripezie di un agente doppio coinvolto in intrighi segreti tra l’MSS e la CIA. Queste opere furono diffuse a Hong Kong e Taiwan nei primi anni 2000.

Secondo le fonti vicine ai circoli di sicurezza cinesi, il Guoanbu non colse inizialmente i segni del tradimento di Yang. Fu il suo trasloco in Australia e la celere acquisizione di un nuovo passaporto a rivelare ai suoi ex compagni di lavoro che Yang si era trasformato in un “nemico della Cina”.

Seguendo questa rivelazione, le attività, le pubblicazioni e i contatti di Yang furono rigorosamente sorvegliati. Nel marzo 2011 scomparve all’aeroporto di Guangzhou dopo un volo dall’Australia, destinato a un soggiorno di ricerca. Aveva informato un amico di sentirsi seguito, ma riemerse dopo tre giorni spiegando di essersi preso una pausa per motivi di salute. Successivamente inviò una lettera a Feng Chongyi, il suo supervisore di dottorato in Australia, in cui confessava di aver agito come spia cinese a Hong Kong e a Washington, DC.

Il professor Feng fu sottoposto a interrogatorio dall’MSS a marzo 2017, con domande dettagliate sulle attività e le connessioni di Yang. Feng fu nuovamente interrogato nel 2018 da funzionari dell’MSS a Sydney durante il tentativo di incontrare John Garnaut. Nel 2016 il primo ministro Malcolm Turnbull aveva incaricato Garnaut di indagare sull’influenza straniera, soprattutto cinese, nella politica, negli affari e nell’ambito accademico australiano. Garnaut divenne in seguito consigliere senior per gli Affari internazionali di Turnbull.

Nel periodo in cui era sotto osservazione, Yang venne contattato da funzionari cinesi interessati ai progetti su cui stava lavorando, sia per conto del governo australiano che per l’Australian Security Intelligence Organization (ASIO).

Il processo, tenutosi a porte chiuse Yang fu arrestato a Guangzhou nel gennaio 2019, dopo essere arrivato da New York, dove aveva svolto ricerche presso la Columbia University. Il suo processo si svolse a porte chiuse nel maggio 2021, senza che fossero divulgati dettagli sul suo caso. Si sospetta che durante il suo periodo a Hong Kong, Yang abbia fornito informazioni sensibili a contatti taiwanesi. La sua condanna a morte sospesa in Cina fu giustificata con un’indagine sulla sua trilogia di romanzi di spionaggio, vista come evidenza di crimini di tradimento finora sconosciuti.