Cina. Il caso di Qin Gang e la sua scomparsa dalla scena politica

di Giuseppe Gagliano –

Qin Gang, considerato un protetto del presidente Xi Jinping, è stato improvvisamente rimosso dal suo incarico nel luglio 2023, senza alcuna spiegazione ufficiale, e un mese fa si è dimesso da deputato. La sua scomparsa dalla scena politica ha sollevato un’ondata di speculazioni e preoccupazioni a livello globale, mettendo in luce le complesse dinamiche interne del Partito Comunista Cinese (PCC) e l’influenza dei servizi di sicurezza nella gestione del potere

Il caso ha suscitato molte domande, dato la sua precedente rapida scalata nei ranghi del PCC e il suo ruolo cruciale nelle relazioni diplomatiche cinesi, in particolare con gli Stati Uniti.

Secondo fonti vicine all’intelligence, Qin è riuscito a evitare una condanna immediata grazie all’intervento della moglie, che ha utilizzato i suoi legami con Peng Liyuan, la consorte di Xi Jinping, per garantire la sua sicurezza. Nonostante questo intervento Qin Gang è ora costretto a rimanere sotto il controllo diretto dei servizi di sicurezza cinesi, mantenendo una posizione limitata e sotto stretta sorveglianza. Si dice che Qin sia attualmente impiegato presso una casa editrice statale che si occupa di affari mondiali, un incarico che, secondo alcuni analisti, potrebbe essere un modo per tenerlo sotto controllo mentre le autorità decidono il suo destino finale.

Le circostanze del suo licenziamento, avvenuto un anno fa, suggeriscono che Qin Gang possa essere stato coinvolto in questioni di sicurezza interna o spionaggio, ambiti nei quali il ministero della Sicurezza dello Stato (MSS) cinese ha un forte interesse. La sua caduta in disgrazia potrebbe essere parte di una più ampia campagna del PCC volta a consolidare il controllo su figure politiche di alto profilo e prevenire qualsiasi minaccia al potere centralizzato di Xi Jinping. Questa campagna, spesso mascherata da sforzi anti-corruzione, è stata utilizzata per rimuovere o neutralizzare potenziali oppositori all’interno del partito, rafforzando ulteriormente la presa di Xi sul potere.

La situazione di Qin Gang riflette anche le tensioni interne tra le diverse fazioni del PCC e il crescente ruolo dei servizi di sicurezza nella politica cinese. Il Guoanbu, equivalente cinese della CIA, e il MSS sono noti per il loro ruolo cruciale nel monitoraggio e controllo delle élite politiche e nella protezione degli interessi nazionali. Il caso di Qin Gang potrebbe rappresentare un avvertimento ad altri funzionari di alto livello sulle conseguenze di qualsiasi comportamento percepito come sleale o contrario agli interessi del partito.

In questo contesto la scomparsa dalla scena politica di Qin ha anche alimentato speculazioni tra la diaspora cinese e le comunità di intelligence occidentali riguardo a possibili lotte di potere all’interno del PCC e a una crescente paranoia di sicurezza. La caduta di una figura come Qin Gang potrebbe segnalare un periodo di maggiore instabilità politica interna in Cina, mentre il paese si prepara ad affrontare sfide economiche e geopolitiche in un contesto globale sempre più complesso. La sorveglianza continua di Qin da parte dei servizi di sicurezza cinesi suggerisce che il suo destino è tutt’altro che deciso, e che le dinamiche di potere a Pechino rimangono fluide e potenzialmente volatili.