Cina. La corsa all’orbita bassa: Pechino vuole riscrivere le regole del cielo

di Giuseppe Gagliano –

La Cina ha depositato presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni la richiesta di frequenze e posizioni orbitali per due mega costellazioni, CTC-1 e CTC-2, per un totale vicino a duecentomila satelliti. Non è una nota tecnica. È un atto politico: occupare spazio, bloccare corridoi di frequenze, imporre una presenza così ampia da trasformare l’orbita in un territorio amministrato di fatto da chi arriva per primo e arriva in massa. Il progetto non chiarisce né la natura dei satelliti né l’uso preciso, ma proprio questa opacità è parte della strategia: lasciare aperte tutte le opzioni, civili e militari, senza pagare subito un prezzo diplomatico.

Dietro i satelliti c’è l’economia delle infrastrutture. Una costellazione non è solo comunicazione: è accesso ai dati, ai servizi, ai mercati, alle filiere digitali. Chi controlla una rete spaziale controlla una parte crescente della vita economica: navigazione, logistica, assicurazioni, agricoltura di precisione, monitoraggio delle reti energetiche, gestione delle emergenze.

Gli scenari economici sono due. Nel primo, Pechino costruisce un’alternativa credibile alle reti oggi dominate da attori statunitensi e offre connettività e servizi ai Paesi che vogliono sottrarsi a ricatti, sanzioni o interruzioni. Nel secondo, più competitivo, l’obiettivo diventa la rendita: chi entra nei sistemi cinesi paga in denaro, dati, interoperabilità e dipendenza tecnologica. In entrambi i casi, l’orbita bassa non è più un ambiente neutro: diventa un mercato chiuso, con pedaggi e regole dettate dall’operatore dominante.

La partita vera non è solo quanti satelliti, ma quali standard. Frequenze, protocolli, compatibilità: chi li impone crea dipendenze durevoli, come accade nelle reti terrestri. Una mega costellazione cinese, se davvero dispiegata su quella scala, spingerebbe il mondo verso un doppio ecosistema: uno legato ai circuiti tecnologici occidentali, l’altro a quelli di Pechino.

Per molti Paesi, soprattutto in Africa, America Latina e Asia, la scelta non sarebbe “chi è più bravo”, ma “chi ti lascia margini politici”. E qui la Cina può giocare una carta forte: presentarsi come fornitore alternativo di sovranità digitale, anche se poi quella sovranità rischia di trasformarsi in un’altra forma di dipendenza.

La dimensione militare è inevitabile. Anche se il progetto non lo dichiara, una costellazione di questa portata è per definizione a doppio uso: comunicazioni resilienti, trasmissione dati sicura, osservazione, sostegno alla navigazione e all’allerta. I conflitti degli ultimi anni hanno mostrato che la superiorità informativa decide più di quanto si ammetta: chi vede prima, colpisce meglio; chi comunica anche sotto attacco, resiste di più.

C’è poi un aspetto più ruvido: la saturazione. Avere tanti satelliti significa anche poter assorbire perdite, degradazioni e disturbi. In un contesto di guerra elettronica e attacchi contro infrastrutture spaziali, la massa diventa protezione: perdi cento, te ne restano migliaia. È una logica di resilienza industriale applicata al cielo.

La corsa all’orbita bassa ha un lato oscuro: aumentano collisioni, detriti, interferenze. Più oggetti in orbita significa più probabilità di incidenti e più difficoltà di gestione. E soprattutto significa che il diritto e le regole inseguono la realtà, senza riuscire a governarla. Il rischio è un disordine spaziale permanente, dove la sicurezza di tutti dipende dalle scelte di pochi operatori e dalla loro disciplina.

Pechino non sta solo “sfidando” una rete concorrente: sta tentando di trasformare l’orbita in un’infrastruttura geopolitica, come un canale marittimo o una rotta energetica. L’obiettivo è semplice: ridurre la vulnerabilità cinese e aumentare la vulnerabilità altrui, offrendo connessione e servizi a chi accetta le sue condizioni. Nel XXI secolo, chi governa i flussi governa la politica. E ormai i flussi passano anche sopra le nuvole.