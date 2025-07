Cina. Le api-cyborg: tra innovazione e la nuova frontiera della guerra invisibile

di Giuseppe Gagliano –

Sembrava una pagina di Philip K. Dick, invece è cronaca scientifica: un gruppo di ricercatori dell’Istituto di Tecnologia di Pechino, guidato dal professor Zhao Jieliang, ha messo a punto il più leggero controllore cerebrale per insetti mai costruito. Solo 74 milligrammi di peso, un microdispositivo capace di prendere il controllo dei movimenti di un’ape con una precisione del 90%, grazie a tre micro-aghi impiantati nel suo minuscolo cervello.

La Cina presenta il progetto come un progresso per la scienza applicata ai soccorsi: api telecomandate che si infilano tra le macerie per localizzare sopravvissuti dopo un terremoto o in aree inaccessibili a droni e robot tradizionali. Ma la potenzialità militare della scoperta è evidente. Questi “insetti cyborg” potrebbero diventare strumenti di ricognizione in territori ostili, agenti per identificare armi chimiche o biologiche, o persino per missioni di sabotaggio mirate.

In realtà, Pechino non è la prima a spingersi in questo campo. Già durante la Guerra Fredda, l’URSS aveva sviluppato esperimenti sul controllo neurologico degli animali per usarli come armi. Negli anni ’70, il KGB testò tecniche per guidare cani e delfini, con l’obiettivo di trasformarli in vettori di esplosivi. Negli Stati Uniti, la DARPA (l’agenzia per i progetti avanzati del Pentagono) ha investito per anni in progetti come gli “insetti ibridi”, creando coleotteri controllati elettronicamente per missioni di spionaggio. Nel 2007, il programma HI-MEMS (Hybrid Insect Micro-Electro-Mechanical Systems) suscitò clamore: insetti che potevano portare microcamere e microfoni, veri e propri droni biologici.

Ma la differenza oggi è la miniaturizzazione: la tecnologia cinese è tre volte più leggera della precedente versione di Singapore, il che la rende meno invasiva e più efficiente. E in un contesto geopolitico già infiammato dalla corsa all’intelligenza artificiale e alla robotica militare, questa innovazione rischia di aprire un nuovo capitolo: la guerra invisibile combattuta con esseri viventi trasformati in strumenti.

C’è poi un dilemma etico profondo. Fino a che punto l’uomo può spingersi nel manipolare il comportamento di altre specie? La scienza può legittimare il dominio assoluto su ogni forma di vita in nome della sicurezza o del progresso? Mentre la Cina mostra i muscoli tecnologici, le api cyborg ci ricordano che la linea tra innovazione e distopia può essere sottile come un’ala d’insetto.