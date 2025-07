Cina. Maxi diga in Tibet. Si temono conseguenze geopolitiche gravi

di Giuseppe Gagliano –

La Cina ha dato avvio alla costruzione della più grande diga idroelettrica del pianeta, nel cuore del Tibet. Si tratta di un’opera che, una volta completata, genererà tre volte più energia della celebre Diga delle Tre Gole. Un colosso energetico progettato per produrre elettricità sufficiente ad alimentare l’intero Regno Unito, con una spesa stimata in 170 miliardi di dollari e una potenza che rischia però di ridisegnare gli equilibri geopolitici dell’Asia meridionale.

Il progetto sorgerà sullo Yarlung Zangbo, fiume che scorre attraverso l’altopiano tibetano e che, varcando il confine con l’India, prende il nome di Brahmaputra. Un corso d’acqua essenziale per milioni di persone tra India e Bangladesh, da cui dipendono per l’irrigazione, la produzione idroelettrica e l’approvvigionamento potabile.

Proprio questa caratteristica rende il progetto estremamente controverso. La Cina, forte del controllo sulle sorgenti del fiume, può decidere unilateralmente flussi e rilasci, incidendo direttamente sulla sicurezza idrica degli Stati a valle. Un potere che va ben oltre l’ingegneria civile, configurandosi come una vera e propria arma geopolitica.

Il piano prevede la costruzione di cinque dighe lungo un tratto di 50 km, dove il fiume scende di 2000 metri, in un territorio montuoso e complesso. La produzione iniziale di energia è prevista per la metà degli anni 2030. La struttura principale, che dovrebbe sorgere nella contea di Medog — a soli 30 km dal confine conteso con l’India — rappresenta non solo una sfida tecnica ma anche un segnale strategico: Pechino rafforza la propria presenza in una zona sensibile, militarmente e simbolicamente.

A fronte di uno scarso dettaglio tecnico reso pubblico, crescono i timori. Secondo le autorità indiane dell’Arunachal Pradesh, la diga potrebbe ridurre dell’80% il flusso del Brahmaputra nello Stato, mettendo a rischio coltivazioni, riserve idriche e l’intera esistenza di comunità tribali. Alcuni osservatori internazionali, come il Lowy Institute, parlano di una “presa mortale” della Cina sull’economia indiana. Un esperto dell’Università dell’Arizona, Sayanangshu Modak, ha evocato la possibilità che Pechino utilizzi l’acqua come strumento di pressione strategica, o peggio, come “bomba d’acqua”, in caso di conflitto.

Pechino respinge le accuse. Il 22 luglio il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito che si tratta di un progetto interno, rispettoso della sovranità nazionale, orientato alla produzione di energia pulita e alla prevenzione delle inondazioni. Secondo le autorità, la Cina ha avviato comunicazioni idrologiche e tecniche con i Paesi a valle, in un’ottica di cooperazione per la gestione dei rischi.

Ma l’India non è convinta. Già a gennaio, un portavoce del Ministero degli Esteri indiano aveva manifestato “profonda preoccupazione” e chiesto garanzie chiare affinché gli interessi degli Stati a valle non fossero compromessi. La mancanza di trasparenza resta uno dei punti critici del dossier, alimentando sospetti e instabilità.

Dietro il progetto non c’è solo l’urgenza di produrre energia rinnovabile. C’è la volontà cinese di consolidare il controllo sul Tibet, valorizzando economicamente e politicamente un territorio periferico ma strategico. La diga è anche una risposta alla crisi economica interna: investimenti colossali per stimolare occupazione, consumo e prestigio internazionale.

Tuttavia l’impatto ambientale rischia di essere devastante. La regione ospita ecosistemi fragili, comunità indigene e una biodiversità unica. La Diga delle Tre Gole, completata nel 2003, costrinse allo sfollamento 1,4 milioni di persone. Gli effetti della nuova diga potrebbero essere ancora più estesi, in uno scenario geopolitico ben più teso.

In un’epoca in cui l’energia è sempre più al centro delle dinamiche di potere, l’acqua si conferma risorsa chiave per il dominio regionale. La Cina, attraverso il controllo dell’altopiano tibetano, ha accesso e influenza su otto grandi fiumi asiatici, che attraversano oltre 10 Paesi. Questa posizione le consente un margine di manovra formidabile, ma anche una responsabilità immensa.

Se Pechino sceglierà la cooperazione o la coercizione resta da vedere. Di certo, ogni diga costruita in Tibet è un mattone in più nel castello del potere cinese sull’Asia meridionale. Una potenza che non si afferma più solo con le armi, ma con le dighe, le condutture e i flussi idrici.