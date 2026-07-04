Cina. Shanghai accelera sul calcolo quantistico per rafforzare la leadership tecnologica

di Giuseppe Gagliano –

Shanghai ha avviato un nuovo polo dedicato all’informatica quantistica nel distretto di Xuhui, confermando la volontà della Cina di trasformare la ricerca scientifica in una filiera industriale strategica. L’iniziativa punta ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie quantistiche integrandole con l’intelligenza artificiale, settore considerato prioritario per la competitività economica e tecnologica del Paese.

La nuova area ospita già 26 imprese specializzate e beneficia di un consistente sostegno pubblico. Il programma prevede finanziamenti fino a 100 milioni di yuan per la ricerca di base, ulteriori risorse per lo sviluppo dei primi prototipi industriali e incentivi destinati all’accesso a infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni. L’obiettivo è superare le 100 aziende attive nel comparto entro i prossimi tre anni.

La scelta di Xuhui non è casuale. Il distretto rappresenta già uno dei principali poli cinesi per l’intelligenza artificiale e ospita importanti realtà del settore, favorendo così la creazione di un ecosistema che riunisce ricerca, imprese, investimenti, infrastrutture digitali e sostegno pubblico. La strategia mira a favorire il rapido trasferimento delle innovazioni dai laboratori alle applicazioni industriali.

Pechino punta in particolare sull’integrazione tra intelligenza artificiale e calcolo quantistico, due tecnologie considerate complementari. L’aumento della potenza di elaborazione potrebbe infatti trovare applicazione in numerosi settori, tra cui farmaceutica, progettazione di nuovi materiali, logistica, finanza, meteorologia, cybersicurezza e simulazioni industriali.

Il progetto riflette il modello di politica industriale adottato dalla Cina, basato sulla pianificazione pubblica, sulla concentrazione territoriale delle competenze e su un forte sostegno finanziario alle imprese innovative. Un approccio che punta a consolidare una catena del valore nazionale capace di trasformare la ricerca scientifica in prodotti, brevetti e tecnologie esportabili.

Le possibili ricadute riguardano anche il settore della sicurezza. Le tecnologie quantistiche possono trovare impiego nelle comunicazioni protette, nella crittografia, nei sensori avanzati, nella guerra elettronica e nei sistemi di comando e controllo, mentre la loro integrazione con l’intelligenza artificiale potrebbe rafforzare capacità di analisi, elaborazione dati e supporto decisionale.

L’iniziativa si inserisce inoltre negli obiettivi del quindicesimo piano quinquennale cinese, che punta a rafforzare l’autonomia tecnologica nazionale e a consolidare la posizione della Cina nei settori più avanzati dell’innovazione. Attraverso lo sviluppo di piattaforme industriali dedicate al calcolo quantistico, Pechino mira a rafforzare la propria competitività globale e ad accrescere la propria influenza tecnologica nei mercati internazionali.