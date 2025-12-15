Cina. Tour di Wang Yi nel Golfo per tessere la nuova strategia diplomatica

di Giuseppe Gagliano –

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si è recato in visita negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Giordania nel quadro di una strategia di lungo periodo con cui Pechino sta ridefinendo il proprio ruolo in Medio Oriente: meno intervento diretto, più tessitura diplomatica; meno sicurezza militare, più stabilizzazione politica ed economica. La retorica dell’“amicizia tradizionale” serve a coprire un dato essenziale: la Cina oggi non si limita più a commerciare con la regione, ma ambisce a influenzarne gli equilibri.

Gli incontri di Wang Yi mirano a rafforzare la fiducia politica con tre attori chiave, diversi tra loro ma complementari. Gli Emirati come hub finanziario e tecnologico, l’Arabia Saudita come perno energetico e politico del mondo arabo, la Giordania come interlocutore stabile in un’area attraversata da conflitti. Dietro il linguaggio diplomatico della “sinergia” c’è un’agenda molto concreta: energia, infrastrutture, tecnologia, e preparazione del secondo vertice Cina-Stati arabi che Pechino ospiterà nel 2026. La Belt and Road Initiative resta lo scheletro economico di questa presenza, ma non è più l’unico strumento.

Il tour avviene mentre Stati Uniti e Israele spingono per un Consiglio di transizione internazionale su Gaza. Pechino mantiene una posizione calibrata: astensione in Consiglio di Sicurezza, sostegno formale alla soluzione dei due Stati, insistenza sul principio che “devono essere i palestinesi a governare la Palestina”. È una postura che consente alla Cina di non rompere con Washington, ma di presentarsi come attore più neutrale e meno compromesso. Non è un caso che Pechino parli poco di sicurezza militare e molto di governance post-conflitto.

Negli ultimi anni la Cina ha costruito una reputazione di mediatore pragmatico. L’Accordo di Pechino del 2023 tra Arabia Saudita e Iran resta il suo successo più visibile: non ha risolto le rivalità regionali, ma ha ridotto il rischio di escalation diretta tra due Paesi che controllano snodi vitali per l’energia globale. Per Pechino non era idealismo: dallo Stretto di Hormuz passa quasi la metà del petrolio importato dalla Cina e una quota rilevante del suo gas naturale liquefatto. Stabilità regionale significa sicurezza energetica.

I tentativi di mediazione più recenti, dal conflitto israelo-iraniano del 2025 al dialogo interpalestinese tra Fatah e Hamas, hanno avuto esiti limitati. Ma anche qui il dato conta meno del risultato immediato: la Cina si accredita come attore disposto a parlare con tutti, senza alleanze militari rigide e senza l’uso della forza.

La crisi del Mar Rosso del 2024 ha mostrato chiaramente l’approccio cinese. Colpita economicamente dagli attacchi degli Houthi, Pechino ha scelto di non aderire all’operazione militare guidata dagli Stati Uniti, preferendo pressioni diplomatiche e canali discreti. È una scelta coerente con la sua dottrina: ridurre la volatilità, evitare l’escalation, proteggere i flussi commerciali senza assumersi il costo politico e militare dell’intervento armato.

Il tour di Wang Yi segnala che il Medio Oriente è entrato stabilmente nella competizione sistemica tra grandi potenze. Gli Stati Uniti restano il garante della sicurezza militare, ma la Cina sta occupando gli spazi lasciati scoperti: diplomazia, ricostruzione, infrastrutture, energia. Non sostituisce Washington, la affianca e, in prospettiva, la diluisce.

Per Pechino, il Medio Oriente non è solo una regione instabile da gestire, ma un pilastro della propria sicurezza economica. Energia, rotte marittime, mercati emergenti: tutto converge. Consolidare i rapporti con Emirati, Arabia Saudita e Giordania significa ridurre i rischi sistemici e rafforzare un ordine multipolare in cui la Cina non comanda con le armi, ma con la continuità delle relazioni.

In sintesi, il viaggio di Wang Yi racconta una Cina che non cerca lo scontro frontale, ma costruisce pazientemente un’influenza strutturale. Nel Medio Oriente frammentato di oggi, questa strategia appare meno vistosa di quella americana, ma forse più adatta a durare.